Dopo aver trovato un modo per superare la crisi seguita al ban imposto dal governo degli Stati Uniti quasi quattro anni fa, Huawei sembra pronta a ripartire da dove era stata interrotta, e lo testimonia il discorso con cui il colosso cinese ha salutato il nuovo anno.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, la compagnia asiatica ha deciso di dare il benvenuto al 2023 con una importante campagna promozionale, attiva fino a lunedì 9 gennaio sullo store ufficiale online, con numerosi prodotti scontati. Troviamo il flagship Huawei Mate 50 Pro, uno dei migliori smartphone in campo fotografico, ma troviamo anche numerosi dispositivi per l’ufficio, indossabili e cuffie, tutti scontati in maniera significativa.

Campagna New Year su Huawei Store

Si parte ovviamente da Huawei Mate 50 Pro, disponibile nelle colorazioni silver e nero in vendita in questo periodo a 1.199 euro con la possibilità di ottenere un secondo prodotto aggiungendo appena 1,99 euro. Potete scegliere tra le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2, più indicate per un pubblico maschile, o le particolarissime Huawei FreeBuds Lipstick, vendute in una custodia che ricorda le forme di un rossetto. Potete acquistare lo smartphone su Huawei Store a questo indirizzo, mentre qui trovate la nostra recensione completa.

Se volete inaugurare il 2023 regalandovi un nuovo computer, e cercate un dispositivo dalle prestazioni eccelse, la scelta ideale è Huawei MateBook 16s che monta processori Intel di dodicesima generazione affiancati da 16 GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Lo schermo touch da 16 pollici semplifica molte delle attività quotidiane e il fattore di forma 3:2 lo rende perfetto per l’ufficio.

La versione con processore Intel Core i9 12900H è in offerta su Huawei Store a 1.649,99 euro invece di 1.899 euro. E potete aggiungere lo zaino Huawei aggiungendo appena 1,99 euro, così da proteggerlo al meglio durante gli spostamenti.

Se invece avete una postazione fissa, o semplicemente avete necessità di uno schermo più ampio rispetto a quello di un notebook, ecco Huawei MateView GT34, schermo curvo da 34 pollici con pannello 3K a 165 Hz, ideale per i gamer ma anche per chi lavora con contenuti multimediali. Offre connettività HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per collegarsi a qualsiasi dispositivo. Fino al 9 gennaio è in promozione su Huawei Store a 429,99 euro invece di 499 euro.

Huawei MatePad 11 è la soluzione ideale per chi viaggia spesso e vuole avere la possibilità di avere sempre con sé il proprio lavoro. Dispone di uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 15600 pixel, con la possibilità di scrivere direttamente sullo schermo grazie alla M-Pencil inclusa nella confezione di vendita. All’occorrenza è possibile aggiungere anche tastiera e mouse, per trasformare il tablet in un vero e proprio PC portatile. È attualmente in promozione su Huawei Store a 429,99 euro invece di 499,90 euro.

In promozione anche le Huawei FreeBuds 4, cuffie true wireless con suono ad alta definizione, controlli touch, vestibilità straordinaria e cancellazione attiva del rumore, per ascoltare la vostra musica preferita in santa pace, senza interferenze esterne. Potete portarvele a casa a 99,99 euro invece di 119,90 euro.

Huawei Watch Fit 2, lo smartwatch con schermo da 1.74 pollici, è perfetto per chi vuole un indossabile non troppo appariscente, con 10 giorni di autonomia, monitoraggio completo della salute e localizzazione GPS/GLONASS/Galileo. In questo modo è possibile tracciare le proprie attività sportive, trasferirle sullo smartphone e analizzarle al termine degli allenamenti. La versione con cinturino in maglia milanese è attualmente scontata del 20%, a 199,90 euro invece di 249,90 euro.

Chiudiamo con Huawei Watch GT3 Pro, il modello di punta tra gli indossabili targati Huawei. Bello, elegante e completo, utilizza HarmonyOS, il sistema operativo basato su Android sviluppato dalla compagnia per ovviare all’impossibilità di utilizzare i servizi Google in seguito al ban degli USA.

Attualmente lo trovate in promozione a 319,99 euro invece di 369,90 con un risparmio niente male.