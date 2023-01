Sfiorano le 30 ore di autonomia le nuove cuffie true wireless in oggetto, e il bello è che su quella cifra si aggira anche il prezzo. Accenniamo alle Realme Buds T100, un prodotto che il produttore ha svelato lo scorso agosto e che arriva oggi sul mercato italiano. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Le specifiche delle Realme Buds T100

Come anticipato, parliamo di un prodotto di Realme particolarmente economico, ma che non manca di offrire determinate caratteristiche tecniche proprie ai modelli di fascia un po’ più elevata. Le Realme Buds T100 sono dotate ad esempio di un sistema di cancellazione del rumore AI ENC che, grazie a un algoritmo specifico, promette di ridurre il rumore ambientale nelle chiamate effettuate in ambienti rumorosi.

Gli altoparlanti incastonati all’interno di queste cuffie true wireless sono dinamici e da 10 mm, che grazie al diaframma composito PEEK + TPU promettono bassi profondi, sostenuti anche dal tipo di costruzione in-ear che le contraddistingue (in confezione ci sono tre taglie di cuscinetti).

Per il resto, le Realme Buds T100 sono dotate di comandi touch per la gestione multimediale (anche per alzare o abbassare il volume), del Bluetooth 5.3, di una latenza ridotta a 88 ms, di Google Fast Pair e della certificazione IPX5 contro gli schizzi d’acqua (e il sudore).

Lato autonomia, siamo su livelli piuttosto elevati, sia considerando le ore extra offerte dalla custodia di ricarica (28 ore complessivamente), sia per quanto riguarda l’autonomia delle batterie degli auricolari, che promettono un’autonomia continuativa di ben 6 ore. E in 10 minuti di ricarica si ottengono 120 ore di riproduzione.

Disponibilità e prezzo delle Realme Buds T100

Come anticipato, queste cuffie true wireless in questione sono disponibili in Italia a partire da oggi, 3 gennaio 2023. Le Realme Buds T100 arrivano in quattro colorazioni (nero, bianco, rosso e blu) al prezzo di 32,99 euro, nonostante siano già acquistabili su Amazon in offerta a soli 24,99 euro.

