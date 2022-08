Realme ha appena lanciato le nuove cuffie true wireless Buds T100. Il nuovo dispositivo indossabile dell’azienda è caratterizzato da un design elegante ed ergonomico ed è in grado di fornire suono potente e un’ottima autonomia a un prezzo straordinariamente conveniente.

Principali caratteristiche delle cuffie TWS Realme Buds T100

Le cuffie true wireless Realme Buds T100 sono dotate di un driver dei bassi dinamico da 10 mm che secondo l’azienda produce un suono ricco, inoltre sono munite di un diaframma composito PEEK+TPU per fornire bassi più profondi.

Per ottimizzare l’esperienza di ascolto nell’app Realme Link sono disponibili i classici preset di equalizzazione per esaltare le medie o le basse frequenze, oltre all’impostazione bilanciata.

Le cuffie supportano anche la modalità di gioco, attivabile con una pressione prolungata su entrambi gli auricolari, che riduce la latenza dell’audio fino a 88 ms per una esperienza di gioco sincronizzata, inoltre la connettività Bluetooth 5.3 offre un accoppiamento rapido e stabile e un minor consumo energetico.

Entrambe le cuffie true wireless sono dotate di microfono con cancellazione del rumore AI ENC che rileva il rumore ambientale circostante e lo isola per rendere la voce più chiara durante le telefonate, inoltre è presente una funzionalità che incrementa notevolmente il volume sacrificando in parte la qualità audio complessiva.

Realme afferma che ogni auricolare ha un’autonomia che può arrivare fino a 6 ore di riproduzione e a 20 ore in totale ricaricandole tramite la batteria dell’astuccio.

Disponibilità e prezzi delle cuffie TWS Realme Buds T100

Le cuffie Realme Buds T100 saranno inizialmente disponibili nelle due opzioni di colore nero + giallo e bianco, mentre le varianti Jazz Blue e Rock Red arriveranno in un secondo momento.

Le cuffie Realme Buds T100 saranno in vendita in India a partire dal 24 agosto al prezzo di 1.499 rupie, corrispondenti a poco più di 18 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

