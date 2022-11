Tramite un comunicato stampa dedicato, Apple ha annunciato l’arrivo dell’app Oceanic+ sugli Apple Watch Ultra, un servizio annunciato al lancio dello smartwatch di punta del colosso di Cupertino ma che fino ad oggi non era stato ancora rilasciato agli utenti.

In soldoni, si tratta di un’app che trasforma lo smartwatch estremo di Apple in un vero e proprio computer subacqueo, completo e facile da usare perché punta su un’interfaccia molto familiare per gli utenti degli smartwatch della mela morsicata, molto utile per quegli utenti che hanno scelto Apple Watch Ultra come compagno per le proprie immersioni subacquee.

Oceanic+ sbarca sugli Apple Watch Ultra

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato quest’oggi l’app Oceanic+ per gli Apple Watch Ultra e l’app complementare per iPhone, fondamentale per sfruttare tutte le potenzialità del servizio, disponibile in abbonamento gratuito o abbonamento premium, sviluppato in collaborazione con la Huish Outdoors.

L’Apple Watch Ultra, caratterizzato da una scocca in titanio, dalla presenza del display più ampio (49 mm) e più luminoso (fino 2000 nit) mai implementato dal colosso di Cupertino su un Apple Watch, da una resistenza alle immersioni fino a 100 metri di profondità, dalla certificazione con grado militare MIL-STD 810H, dalla certificazione IP6X (resistenza alla polvere) e da una dotazione in termine di sensori senza eguali, grazie ad Oceanic+ si arricchisce di tutte le funzioni chiave di un computer subacqueo evoluto, con opzioni complete per la pianificazione dell’immersione e informazioni dettagliate anche dopo la fine della sessione.

Sul lancio di Oceanic+ si è pronunciato Mike Huish (prima foto della galleria precedente), CEO di Huish Outdoors, un produttore statunitense specializzato in attrezzature per le immersioni che ha collaborato con Apple alla realizzazione del servizio:

L’obiettivo di Huish Outdoors è alimentare lo spirito di avventura delle persone. L’app Oceanic+ su Apple Watch Ultra è una delle più grandi innovazioni che ha coinvolto il settore delle immersioni da molto tempo. Stiamo creando un’esperienza di immersione accessibile, condivisibile e migliore per tutti. Uno dei nostri obiettivi principali era l’intuitività. Le persone che sanno usare un Apple Watch sanno già anche come si usa questo computer subacqueo, perché mostra loro le informazioni in un formato che sono in grado di capire.

Anche Andrea Silvestri (foto a sinistra nella galleria precedente), Vice Presidente della sezione Product Development e Design di Huish Outdoors, vero padre di Oceanic+, ha voluto dire la sua sull’app, dopo averla provata in prima persona sul suo Apple Watch Ultra:

Ora c’è un compagno di immersioni perfetto che comunica le informazioni all’utente in modo chiaro e tempestivo. Display Retina ampio e luminoso, S8 SiP con processore dual‑core, dimensioni compatte, Digital Crown, tasto Azione dedicato e un feedback aptico progettato talmente bene da essere percepito anche in acqua: prima di Apple Watch Ultra, non si era mai visto niente di simile nel mondo delle immersioni.

Cosa offre Oceanic+, il nuovo servizio nato dalla collaborazione tra Apple e Huish Outdoors

Scopriamo, dunque, cosa offre nello specifico l’app Oceanic+, dotata di tutte le funzioni indispensabili per le immersioni amatoriali fino a 40 metri, anche in apnea, disponibile come app principale sugli Apple Watch Ultra e come app companion sugli iPhone.

Pianificazione dell’immersione

Con la pianificazione dell’immersione, l’utente può impostare il tempo in superficie, la propria profondità e il livello di ossigeno nelle bombole: Oceanic+ calcolerà il tempo di non decompressione, un parametro utilizzato per determinare il tempo massimo per cui si può rimanere a una certa profondità. Vengono anche mostrate le condizioni di immersione, come maree, temperatura dell’acqua e persino informazioni aggiornate condivise dalla comunità di utenti, come le correnti e la visibilità.

Dati post immersione

Dopo l’immersione l’utente vedrà i dati, compresi i punti di ingresso e uscita calcolati dal GPS, comparire automaticamente su Apple Watch Ultra, insieme a un riepilogo del profilo di immersione. Il riepilogo nell’app Oceanic+ su iPhone offre ulteriori informazioni, tra cui una mappa dei punti di ingresso e uscita, e relativi grafici a profondità, temperatura, tasso di risalita e limite di non decompressione.

Viene sfruttato il feedback aptico

Grazie alla presenza del feedback aptico, l’orologio è in grado di riprodurre un tocco sul polso dell’utente attraverso una serie di vibrazioni. In questo modo le notifiche possono essere percepite anche quando si è sott’acqua, anche se si indossa una muta spessa 7 mm.

Complicazioni dedicate

L’app Oceanic+ offre complicazioni che permettono all’utente di tenere d’occhio informazioni e strumenti importanti, come il tempo che deve trascorrere prima di poter prendere un aereo, il tempo in superficie, l’accesso rapido alla pianificazione dell’immersione, le impostazioni di immersione, l’altitudine attuale, l’altitudine massima consentita e un pulsante di accesso rapido per tornare all’app. L’utente può registrare e confrontare tutti i dettagli della sua immersione, dalla pianificazione al primo tuffo fino al ritorno sulla terraferma, e poi condividere le sue esperienze con altri sub direttamente dall’app.

Disponibilità, compatibilità e prezzi di Apple Oceanic+

L’app Oceanic+ per Apple Watch Ultra è disponibile da oggi al download, assieme alla companion app per iPhone, tramite l’App Store di Apple, anche in Italia.

Per poterla sfruttare, è necessario che l’utente sia in possesso di un Apple Watch Ultra aggiornato a watchOS 9.1 e che questo sia abbinato ad uno degli iPhone aggiornati ad iOS 16.1 (ovvero iPhone 8 e modelli successivi o iPhone SE 2020 e modelli successivi).

Passando ai prezzi, di per sé l’app è gratuita e l’abbonamento base, gratuito anch’esso, include molte funzionalità comuni per l’immersione (come profondità e durata), oltre al registro delle immersioni più recenti.

Per guadagnare le funzionalità più specifiche, come il monitoraggio della decompressione, il carico dei tessuti, la pianificazione della posizione e l’accesso al registro delle immersioni illimitato in Oceanic+, è previsto un abbonamento premium dal costo di 12,49 euro al mese o 98,99 euro all’anno (che consente di risparmiare quasi 51 euro sul totale annuo). È inoltre possibile optare per il piano “in famiglia” che costa 139,99 euro all’anno e ha il vantaggio di potere essere condiviso fra un massimo di cinque persone.

