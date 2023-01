La settimana ed il nuovo anno prendono il via con nuove offerte Unieuro, che lancia il Fuoritutto fino al prossimo 19 di gennaio, e con nuove offerte Euronics, che presenta i Superasaldi fino al prossimo 25 di gennaio. Sia per Unieuro che per Euronics si tratta di un inizio di nuovo anno all’insegna di promozioni davvero interessanti, con sconti su tantissimi prodotti tech, dai notebook ai PC passando per gli indossabili come gli smartwatch e le cuffie true wireless.

Le promozioni di Unieuro e Euronics copriranno quasi tutto il mese di gennaio permettendo a tutti gli utenti alla ricerca di nuovi prodotti tech di poter acquistare i dispositivi desiderati a prezzo ridotto. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sulle nuove offerte presentate da Euronics e Unieuro per dare il via al nuovo anno:

Unieuro lancia il Fuoritutto: tanti sconti fino al 19 gennaio

Partiamo da Unieuro. Il 2023 dello store prende il via con un nuovo Fuoritutto che porta tanti sconti da sfruttare per acquistare i prodotti desiderati a prezzo scontato. Come da tradizione, le offerte di estendono su centinaia di prodotti tech con la possibilità di beneficiare della consegna gratuita oltre che del ritiro in negozio. Per quanto riguarda il pagamento, invece, c’è la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate più sotto.

Qui di seguito, invece, vediamo quali sono i migliori prodotti in sconto per questa nuova tornata di offerte proposte da Unieuro. Partiamo dai notebook. Ecco i migliori in sconto:

Da segnalare anche diverse offerte per quanto riguarda le cuffie e gli auricolari wireless oltre che gli smartwatch. Ecco alcune delle migliori offerte:

Da segnalare anche alcune ottime offerte dedicate al mondo dei videogiochi. Tra i prodotti in sconto troviamo:

Per un quadro completo sulle offerte proposte da Unieuro con il nuovo Fuoritutto è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Euronics lancia i Superasaldi: sconti fino al 50% su tantissimi prodotti

Anche i Superasaldi di Euronics sono una buona occasione per acquistare prodotti tech a prezzo scontato. Con le offerte Euronics è possibile ottenere fino al 50% di sconto su centinaia di prodotti. In questo caso, le offerte si estendono fino al prossimo 25 di gennaio con tanti sconti da sfruttare per acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto.

Per il pagamento è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna, mentre per la consegna, oltre alla spedizione a casa, è possibile optare per il ritiro in negozio. Un quadro dettagliato su tutte le offerte di Euronics è disponibile al link a fine articolo. Qui di seguito, invece, andremo a vedere alcune delle offerte più interessanti del momento. Partiamo dai notebook:

Tra le offerte Euronics c’è spazio anche per smartwatch, cuffie e auricolari. Ecco le migliori proposte:

Da segnalare anche alcune buone offerte per il mondo dei videogiochi. Tra queste troviamo:

Per scoprire tutte le offerte di Euronics è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

