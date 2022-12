Sono passati pochi mesi dalla presentazione della serie iPhone 14, eppure si possono già iniziare a tirare le somme sull’apprezzamento dei nuovi modelli da parte degli utenti.

I modelli base di iPhone 14 (in particolare iPhone 14 Plus) non hanno ottenuto i risultati che Apple avrebbe voluto, costringendo presumibilmente l’azienda a dirottare le risorse di produzione verso i modelli premium iPhone 14 Pro e Pro Max. Secondo quanto riferito, l’azienda starebbe cercando di correre al riparo e avrebbe iniziato a elaborare un piano per garantire vendite migliori per il futuro iPhone 15.

Perché iPhone 14 Plus vende poco

Quest’anno Apple si è discostata dalla sua solita strategia di equipaggiare l’intera linea di iPhone con l’ultimo chip disponibile (i modelli base di iPhone 14 hanno lo stesso SoC degli iPhone 13), e ha anche reso il nuovo design frontale con la Dynamic Island e la fotocamera anteriore da 48MP un’esclusiva dei modelli più costosi iPhone 14 Pro. Il risultato finale vede la presenza di due modelli standard che risultano essere molto simili a quelli dello scorso anno, non presentando vere novità che portano a una preferenza netta dei nuovi modelli.

I piani di Apple per iPhone 15

In un post su Naver il leaker yeux1122 ha rivelato i piani che Apple sta prendendo in considerazione per fronteggiare a questo calo delle vendite.

In primo luogo, Apple sta pensando di ridurre la distanza tra i modelli Pro e quelli standard. Il rapporto conferma un’indiscrezione precedente secondo cui tutti i modelli potrebbero essere dotati della nuova Dynamic Island. Resta da vedere se l’iPhone 15 e 15 Plus avranno anche una frequenza di aggiornamento più elevata dei 60 Hz attuali. Inoltre, i modelli standard potrebbero adottare la stessa fotocamera principale da 48MP attualmente montata su iPhone 14 Pro.

In secondo luogo, Apple potrebbe anche rivedere i prezzi dell’intera linea di iPhone 15. Secondo un precedente rumor, Apple potrebbe aumentare il prezzo del modello di fascia più alta, che sarà presumibilmente chiamato iPhone 15 Ultra e non iPhone 15 Pro Max. Allo stesso tempo yeux1122 ha lasciato intendere che Apple potrebbe adottare una strategia di prezzi aggressiva per la serie iPhone 15. Probabilmente l’azienda vuole aumentare il divario di prezzo tra il Plus, che parte da 1.179 euro, e il Pro, che parte da 1.339 euro.

Infine, l’indiscrezione avvalora l’ipotesi secondo cui Apple voglia puntare a una maggiore distinzione tra i modelli di fascia alta, con una implementazione di materiali e fotocamere diversi tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (o iPhone 15 Pro Max). Ciò è in linea con le recenti indiscrezioni che vedrebbero iPhone 15 Ultra con uno chassis in titanio e una nuova fotocamera con zoom periscopico.

Nonostante la presentazione della serie iPhone 14 sia avvenuta poco tempo fa, è già possibile trovare i nuovi modelli di punta di casa Apple a prezzi sensibilmente più bassi del listino. Chi volesse approfittare degli sconti in corso, può acquistare il nuovissimo iPhone 14 Plus dai seguenti link di Amazon e MediaWorld.

Potrebbe interessarti anche: Recensione iPhone 14