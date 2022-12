Dopo un periodo di assestamento, nel quale il mercato degli smartwatch ha sofferto di una sostanziale stagnazione, si sono moltiplicate le proposte dei vari produttori, che hanno coperto tutte le fasce del mercato. In quella più economica però non è sempre facile trovare modelli dal design curato e in grado di offrire un giusto mix di funzioni.

Mibro Watch A1, in offerta in questi giorni su Cafago, rappresenta un’ottima soluzione per chi ama gli orologi con schermo circolare, con un buon numero di funzioni e, soprattutto, dal prezzo decisamente competitivo che include IVA (niente dazi doganali quindi) e spese di spedizione.

Mibro Watch A1

Mibro Watch A1 offre uno schermo circolare da 1,28 pollici, risultando quindi compatto ma con una superficie più che sufficiente per visualizzare tutte le informazioni disponibili. Si parte ovviamene dalla misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, due valori molto importanti per chi pratica attività sportive.

Sono presenti le tradizionali funzioni di fitness tracking (passi, calorie, qualità del sonno) oltre alla possibilità di tracciare numerose attività sportive, alcune delle quali vengono riconosciute e registrate in maniera automatica. Molto comoda anche la funzione di rilevamento del livello di stress, con una serie di esercizi respiratori per tenere sempre la situazione sotto controllo ed evitare di arrivare a sera completamente esausti.

A proposito di batterie, Mibro Watch A1 ne integra una da 270 mAh che garantisce fino a 10 giorni di utilizzo in modalità normale e 45 giorni in modalità basilare, senza la connessione allo smartphone. Quest’ultima avviene tramite Bluetooth 5.0 e permette di ricevere notifiche dalle principali app oltre che a consentire di caricare i dati fitness raccolti, per poterli consultare e archiviare nella companion app.

Lo spessore di 5 millimetri lo rende adatto a qualunque tipo di utente e con un peso di soli 42 grammi non sarà mai di impiccio, nonostante una cassa in lega metallica. Da segnalare infine la resistenza alle immersioni fino a 50 metri, così da poter utilizzare lo smartwatch in qualsiasi situazione senza temere di danneggiarlo.

Mibro Watch A1 è in offerta su Cafago a soli 28,79 euro, con spedizione dai magazzini cinesi inclusa.

