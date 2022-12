Se avete deciso di festeggiare la fine del 2022 e l’arrivo del nuovo anno con un prodotto tech e state soltanto aspettando l’occasione giusta, MediaWorld potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

La popolare catena di elettronica, infatti, ha lanciato un nuova interessante iniziativa, in virtù della quale sarà possibile acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato entro il 31 dicembre: dalla telefonia alle smart TV, dai dispositivi indossabili a quelli smart home, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tanti prodotti in offerta con MediaWorld fino al 31 dicembre

Apple, Samsung, Xiaomi, HP e LG sono soltanto alcuni dei brand i cui prodotti rientrano tra quelli per i quali è possibile usufruire dell’iniziativa Mega Sconti di MediaWorld fino alla fine dell’anno, con possibilità di acquistare online (con consegna gratuita o ritiro in negozio) o in uno dei punti vendita della catena di elettronica.

Iniziando dagli smartphone, ecco alcuni prodotti in offerta:

Passando ai dispositivi indossabili, ecco qualche offerta interessante:

Ecco qualche offerta di MediaWorld nel settore smart home:

Infine, tra i notebook in offerta troviamo:

Potete trovare tutte le offerte di MediaWorld nella pagina dedicata sul sito ufficiale.