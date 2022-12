Oggi abbiamo finalmente la possibilità di ammirare le cuffie OnePlus Buds Pro 2 in anteprima grazie a dei render da poco trapelati. Le immagini di alta qualità condivise da 91mobiles rivelano il design delle prossime cuffie di OnePlus e dell’astuccio di ricarica in una variante di colore verde oliva.

Ecco i primi render delle cuffie OnePlus Buds Pro 2

A giudicare dalle immagini le cuffie TWS OnePlus Buds Pro 2 sembrano molto simili al modello attuale, con auricolari angolati per una migliore vestibilità che sfoggiano un design bicolore con la metà superiore caratterizzata da una finitura opaca e la metà inferiore lucida.

La custodia di ricarica include un indicatore LED e un pulsante che probabilmente abiliterà la modalità per l’associazione ad altri dispositivi tramite bluetooth, inoltre sulla custodia di ricarica si può notare la dicitura “co-creato da Dynaudio”.

Stando alle indiscrezioni le cuffie OnePlus Buds 2 sarebbero dotate di doppi driver da 11 mm e 6 mm e supporterebbero la cancellazione adattiva del rumore (ANC) fino a 45 dB. Le voci di corridoio suggeriscono inoltre che il prodotto offrirà fino a 6 ore di autonomia con una singola carica con ANC abilitato e fino a nove ore con ANC disabilitato e fino a 38 ore utilizzando la custodia di ricarica con ANC disabilitato e fino a 22 ore con ANC abilitato.

Altre caratteristiche vociferate includono la presenza di tre microfoni su entrambi gli auricolari, il supporto per il codec LHDC 4.0 e l’audio spaziale, oltre all’ANC adattivo che regolerà automaticamente il livello di riduzione del rumore.

Infine ci sarebbe il supporto per la ricarica rapida in grado di fornire fino a tre ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, oltre al supporto per la ricarica wireless. Il dispositivo indossabile potrebbe debuttare ufficialmente insieme allo smartphone OnePlus 11 nel corso del primo trimestre del 2023.

Aggiornamenti:

Oneplus India ha pubblicato su Twitter il video promozionale del prodotto.

Il leaker Ishan Agarwal ha condiviso su Twitter un’immagine del prodotto pubblicata sul social cinese Weibo.

