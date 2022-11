Le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro sono state lanciate l’anno scorso nel cuore dell’estate offrendo un buon equilibrio tra caratteristiche e prezzo. Le specifiche delle cuffie OnePlus Buds Pro 2 sono trapelate all’inizio di ottobre e ora sembra che il lancio del prodotto si stia avvicinando.

Le cuffie TWS OnePlus Buds Pro 2 verrebbero lanciate nel primo trimestre del 2023

Secondo l’informatore Mukul Sharma la produzione in serie delle cuffie in-ear OnePlus Buds Pro 2 è iniziata in diverse regioni asiatiche ed europee.

Il leaker ha inoltre rivelato che il dispositivo indossabile debutterà ufficialmente insieme allo smartphone OnePlus 11 nel primo trimestre del 2023.

In base a quanto trapelato finora le cuffie OnePlus Buds Pro 2 dovrebbero poter contare su due driver da 11 mm come quelli presenti sulla precedente generazione visibile nell’immagine di copertina, ai quali si dovrebbe aggiungere un ulteriore driver da 6 mm per rafforzare il suono.

OnePlus Buds Pro 2 dovrebbe offrire una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 dB in base al rumore ambientale e chiamate vocali migliorate grazie alla presenza di tre microfoni.

Le prossime cuffie true wireless di OnePlus dovrebbero offrire anche il supporto per l’audio spaziale con codec audio LHDC 4.0 e dovrebbero fornire fino a 38 ore di autonomia con ANC disabilitato e fino a 22 ore con ANC attivo.

