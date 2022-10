Lo scorso anno con OnePlus Buds Pro il produttore cinese è riuscito ad offrire agli utenti una soluzione capace di garantire un buon equilibrio tra caratteristiche e prezzo e, pertanto, c’è un po’ di curiosità per la seconda generazione di queste cuffie true wireless, il cui lancio potrebbe essere ormai vicino.

Pare che il design si baserà su quello della precedente generazione anche se non dovrebbero comunque mancare delle piccole novità estetiche per OnePlus Buds Pro 2.

Cosa sappiamo di OnePlus Buds Pro 2

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 dovrebbero poter contare su 2 driver da 11 mm (come quelli già usati sulla precedente generazione) a cui si dovrebbe aggiungere un ulteriore driver da 6 mm con il compito di rafforzare il suono (soluzione simile a quella adottata per altre cuffie, come ad esempio Huawei FreeBuds Pro 2).

Le nuove cuffie di OnePlus dovrebbero poi poter vantare la tecnologia LDHC 4.0, ossia un codec Bluetooth che dovrebbe essere in grado di garantire sia un miglioramento della qualità del suono che il supporto all’audio spaziale.

Ed ancora, tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un sistema di cancellazione del rumore di sottofondo (ANC), una scocca con certificazione IP55, la connettività Bluetooth 5.2, il supporto alla bassa latenza (69ms), la possibilità di accoppiarsi ad altri dispositivi con Google Fast Pair.

Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 dovrebbero essere in grado di garantire fino a 6 ore di utilizzo (o 9 ore senza ANC attivo), che potrebbero arrivare a 16 ore grazie alla custodia di ricarica (o 38 ore senza ANC attivo).

Al momento non si hanno informazioni sulla data di lancio sul mercato né sul prezzo (che potrebbe essere di circa 150 euro) mentre le colorazioni tra le quali gli utenti potranno scegliere dovrebbero essere diverse (bianca, nera, verde e forse argento).

Nell'immagine in alto OnePlus Buds Pro

