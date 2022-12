Con la finale della Coppa del Mondo, vinta ieri dall’Argentina, questa strana pausa autunnale della Serie A sta per terminare e il 4 gennaio finalmente si tornerà a giocare.

Ebbene, ci sono buone notizie per chi è alla ricerca di una valida soluzione per seguire tutte le partite di Serie A e risparmiare un po’ sul prezzo ufficiale di DAZN (che, lo ricordiamo, è la sola a trasmettere in diretta tutti gli incontri del nostro campionato di calcio): ci riferiamo a TIMVISION Calcio e Sport, soluzione che offre agli utenti un pacchetto davvero completo.

TIMVISION Calcio e Sport in offerta fino a settembre 2023

Chi deciderà di stipulare un abbonamento a questo pacchetto potrà contare su un canone mensile di 24,99 euro bloccato fino al 23 settembre 2023 (dopo tale data passa a 29,99 euro), usufruendo dei seguenti contenuti:

L’intrattenimento di TIMVISION

DAZN con la Serie A TIM

Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League

TIMVISION Box (in comodato d’uso gratuito e senza costi aggiuntivi)

In sostanza, si tratta di un’occasione che gli appassionati di calcio non vorranno lasciarsi sfuggire, in quanto include non soltanto le partite della Serie A ma anche quelle della Champions League (trasmesse da Mediaset Infinity+), tutte le partite della UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League e anche tanti altri eventi sportivi.

Inoltre, i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa TIM che attiveranno questa offerta potranno contare anche su 6 mesi di Amazon Prime in omaggio.

Nella pagina dedicata alla promozione TIMVISION Calcio e Sport, TIM ci tiene a mettere in evidenza la convenienza di questa offerta dal punto di vista economico, permettendo di risparmiare 19,98 euro al mese (DAZN ha un canone di 29,99 euro al mese, Infinity+ di 7,99 euro al mese e TIMVISION di 6,99 euro al mese).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su questa offerta o volete approfittarne, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Attivate TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro al mese