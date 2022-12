Negli ultimi mesi è iniziata la corsa ai notebook pieghevoli. Qualche settimana fa ASUS ha lanciato anche in Italia Zenbook 17 Fold OLED, il suo primo notebook pieghevole. Samsung non vuole essere da meno e ha iniziato a lavorare sulla sua versione del prodotto. In realtà, Samsung avrebbe dovuto farla uscire quest’anno ma a quanto pare ha posticipato il lancio nel 2023 per ragioni che non sono state condivise al pubblico.

Cosa ci dice il report di Omdia

Secondo il media coreano The Elec, Samsung Display ha fissato un obiettivo di 8,5 milioni di spedizioni OLED per notebook il prossimo anno per raggiungere l’obiettivo detenuto da ASUS, azienda taiwanese. Nel 2020 si era raggiunta la cifra di appena 960 mila unità spedite; nel 2021 c’è stato un boom con 5 milioni di unità. Nel 2022 l’obiettivo fissato era di 6 milioni e allo stato attuale risulta essere superiore alle aspettative del 43%. Questo a dimostrazione del fatto che l’implementazione di questa nuova tecnologia è sempre più richiesta e sarà adottata da un numero di produttori crescente nei prossimi mesi.

Il report rivela che lo scorso anno il principale cliente di Samsung Display è stato ASUS, che per primo ha creduto nella bontà dell’utilizzo di schermi OLED sui notebook. Tuttavia, l’azienda coreana si è ritrovata con un surplus di prodotti in magazzino. Nel 2022 le cose sono cambiate: Samsung Electronics – la Samsung produttrice di smartphone che ben conosciamo – ha deciso di entrare a gamba tesa scavalcando Asus e diventando il principale cliente di Samsung Display.

La concorrenza sui display per notebook è però spietata: i display LCD sono i più utilizzati e, secondo il report, il loro costo dovrebbe ridursi entro il primo trimestre del 2023. Ciò favorirebbe una diffusione sempre maggiore ma, allo stesso tempo, lascerebbe scoperto il campo dei notebook pieghevoli che hanno la necessità di adottare schermi OLED. Si prevede infatti una diffusione di display OLED del 4% sul market share totale, gran parte della quale sarà occupata da dispositivi pieghevoli.

Nella partita sui notebook pieghevoli non sono presenti solo Samsung e ASUS ma ci sarà anche HP. Anche quest’ultima ha rimandato al prossimo anno il lancio del suo primo laptop pieghevole ma è già certo che monterà un display da 17 pollici prodotto da LG.

Perché i notebook pieghevoli sono in ritardo

Come abbiamo già detto, Samsung e HP hanno ritardato il lancio del loro primo notebook pieghevole. Pur non essendo state comunicate ufficialmente le motivazioni, si possono circoscrivere al fatto che la domanda di notebook risulta risicata e i pannelli OLED pieghevoli non sono affatto economici. In Italia infatti ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) (in copertina) è disponibile nella sola versione con Intel Core i7 U di dodicesima generazione e 16 GB di RAM e 1 TB di SSD al prezzo di 3.299 euro.

A questo prezzo è da considerarsi un dispositivo di nicchia non adatto ad una diffusione di massa. Questo è il motivo per cui ASUS ha presumibilmente ordinato solo 10.000 pannelli di questo tipo a BOE. Se Samsung entrerà sul mercato dei notebook con display pieghevole con una propria macchina, tuttavia, il prezzo di partenza potrebbe essere inferiore, dato che si rifornirà dei pannelli dalla propria filiale, Samsung Display, che risulta essere il più grande produttore di display OLED al mondo.