Circa un paio di mesi fa, vi abbiamo riportato la notizia del debutto ufficiale di NIO in Europa, ora pare che i piani espansionistici dell’azienda guardino all’America, con una berlina extralusso a fare da apripista.

NIO ha in programma una berlina extralusso per conquistare il mercato americano

L’azienda cinese specializzata in auto elettriche, dopo il debutto nel Vecchio Mondo, inizia a guardare oltreoceano dove il bersaglio è il mercato americano; nel mirino ci sono Mercedes Classe S e simili, contro le quali nel 2025 la società ha intenzione di competere.

Attualmente NIO ha già in catalogo una berlina di grosse dimensioni, si tratta del modello ET7 (commercializzato anche in Europa insieme ad ET5 e ai SUV EL7 ed ES8), ma sembra che per lo sbarco nel mercato americano abbia intenzione di osare di più. Lo scopo è quello di lasciare i consumatori a bocca aperta, con una berlina extralusso il cui prezzo, secondo le voci, sarebbe ben oltre i 100.000 dollari.

Nonostante il debutto in Nord America sia atteso per il 2025, la nuova NIO arriverà nel 2024 e sarà comunque commercializzata in tutto il mondo, non rappresentando dunque un’esclusiva del futuro nuovo mercato; inoltre, lo scopo dell’azienda è quello di realizzare una vettura che migliori sotto ogni aspetto quella che è l’attuale ammiraglia ET7.

L’azienda oltre al sopra citato mercato, ha intenzione di approdare anche in Australia e Giappone nel 2023 ma, essendo il mercato americano l’ultimo importante passaggio delle mire espansionistiche del brand, NIO non perde tempo e sembra che abbia già non solo individuato una location nella Silicon Valley, ma pare anche che abbia già iniziato ad assumere personale. La casa di Shanghai dunque ha ben chiara la propria strategia, non ci resta che pazientare per scoprire se sarà vincente o meno.

In copertina NIO ET7

