Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò sia attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che con la risoluzione dei bug man mano riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile.

Se la maggior parte degli sforzi è rivolta alle applicazioni mobile, anche i client desktop di tanto in tanto si arricchiscono di novità e ciò è quanto è avvenuto con WhatsApp per Windows nelle scorse ore con l’ultima versione beta.

Le novità della versione 2.2250.4.0 beta di WhatsApp per Windows

Sullo Store di Microsoft è stata pubblicata la versione 2.2250.4.0 beta del client, con la quale per alcuni utenti è stata introdotta la possibilità di disabilitare le notifiche per le chiamate WhatsApp in entrata.

Così come viene mostrato da questo screenshot, per scoprire se la funzionalità è disponibile per il proprio account è necessario aprire il menu delle impostazioni di WhatsApp e andare nella sezione dedicata alle notifiche.

Se si visualizza un interruttore per disattivare le notifiche per le chiamate si avrà un maggiore controllo su questo aspetto e ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile, in quanto le notifiche per le chiamate possono essere visualizzate anche quando la Modalità Non disturbare è abilitata a causa di un problema.

Tale novità dovrebbe essere messa a disposizione di sempre più utenti con le prossime release dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link mentre la versione stabile può essere scaricata seguendo questo link.

Se preferite il client Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp