Anche se le condizioni meteo non invogliano certo a prendere una bici per uscire a pedalare, quello di fine anno è forse il periodo migliore per acquistare una nuova e-bike. sono infatti numerosi gli store online che lanciano promozioni particolarmente interessanti da cogliere al volo, per non farsi trovare impreparati quando arriverà la bella stagione.

Oggi, ad esempio, vi segnaliamo una interessante promozione in corso di GOGOBEST, store online specializzato in mobilità elettrica, relativa a BEZIOR X500 Pro, una mountain e-bike pronta a regalarvi soddisfazione su ogni tipo di terreno, dalle strade cittadine ai percorsi fuoristrada, grazie a una dotazione tecnica di tutto rispetto.

BEZIOR X500 Pro

BEZIOR X500 Pro mostra la sua natura off-road già dal primo sguardo: telaio in lega di alluminio, doppia sospensione frontale a olio, bloccabile per una migliore efficienza in salita, sospensione posteriore a olio per garantire il massimo comfort e sicurezza in ogni situazione. Il produttore ha prestato particolare attenzione anche alla sicurezza, utilizzando due freni a disco meccanici, con un design studiato per ottimizzare la dispersione di calore per garantire sempre una frenata pronta e dolce.

Il cuore della bici è un motore brushless a 48 volt con potenza massima di 500 watt, in grado di assistere la pedalata fino a 25 Km/h, rispettando quindi i limiti di legge. Con un simile motore è possibile superare pendenze fino a 30 gradi, un valido aiuto anche in molte città. La batteria da 10.4 Ah, che si ricarica completamente in 5-6 ore, permette di coprire fino a 100 Km, dato che ovviamente è destinato a variare in funzione della velocità e del peso dell’utente.

Non manca un comodo display da 5 pollici sul manubrio, per visualizzare le informazioni sullo stato della batteria, velocità e distanza percorsa, con la certificazione IP54 che permette di utilizzarlo senza problemi anche sotto la pioggia. Le ruote da 26 x 1,95 pollici garantiscono un giusto compromesso tra comfort e manovrabilità e hanno un design che le rende adatte a qualsiasi tipo di fondo stradale, per avere sempre la massima aderenza.

Il cambio Shimano a 7 rapporti, con singola corona frontale, permette di muoversi agilmente in ogni situazione, in salita come in discesa. Molto buono il peso, visto che con 23 Kg risulta molto più leggera della maggior parte delle biciclette di questo tipo. E per agevolare il trasporto, in auto come nei mezzi pubblici, è possibile piegare la bici riducendo considerevolmente l’ingombro totale.

Potete acquistare BEZIOR X500 Pro su GOGOBEST a soli 885,99 euro, utilizzando il coupon NGN159G, che vi permette di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino. Aggiungendo 10 euro potete avere il cavalletto posteriore, accessorio che di serie costa invece ben 90 euro.

Informazione Pubblicitaria