Il Natale è alle porte e le offerte di NVIDIA, proposte in collaborazione con alcuni store partner, rappresentano l’occasione giusta per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC oppure un notebook dotato di una GPU RTX. La nuova serie di promozioni propone svariante soluzioni davvero interessanti per acquistare una nuova scheda video da 389 euro ed un nuovo laptop RTX da 759 euro. Ecco tutte le migliori offerte svelate oggi da NVIDIA:

NVIDIA rinnova le offerte natalizie: ecco le schede video e i notebook RTX da comprare a prezzo scontato

Le nuove offerte della settimana che ci porta al Natale presentate da NVIDIA e dai suoi partner sono davvero molto interessanti. Partiamo dalle schede video da installare all’interno del proprio PC desktop. Le promozioni coprono vari modelli della gamma NVIDIA. Si parte dalla RTX 3060, ideale per il gaming a 1080p senza compromessi. In sconto ci sono anche la RTX 3070 Ti e la nuovissima RTX 4080.

Tra i modelli in offerta troviamo la ASUS GeForce Dual RTX 3060 OC in sconto a 389,90 euro da Next mentre è possibile acquistare la ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 a 419,99 euro da MediaWorld. Attenzione anche alla MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X in offerta a 549 euro da AK Informatica.

Per dare una marcia in più al proprio PC ci sono due ottime offerte dedicate alla RTX 3070 Ti. In particolare, è possibile acquistare la ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti OC LHR 8GB in sconto a 749,90 euro da Next oppure la PNY GEFORCE RTX 3070 Ti 8GB a 779,99 euro da MediaWorld. Tra le varie offerte per questa scheda c’è anche la possibilità di acquistare la ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF O8G LHR a 799 euro da Drako.

Tra le offerte NVIDIA della settimana c’è spazio anche per la nuovissima RTX 4080, uno dei primi modelli della nuova generazione di RTX ad arrivare sul mercato. In particolare, troviamo la PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming VERTO Edition 16G DLSS 3 a 1.499 euro da AK Informatica oltre alla INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3 16G sempre a 1.499 euro da AK Informatica.

Passiamo ora ai notebook RTX. In questo caso, le offerte sono tre e sono tutte proposte da MediaWorld. I modelli in sconto sono:

Acer Aspire 7 in offerta a 759,99 euro ; il notebook presenta il processore Intel Core i5 1240P supportato da 8 GB di memoria RAM (espandibili) e da 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; la scheda video montata dal laptop è una NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata

; il notebook presenta il processore Intel Core i5 1240P supportato da 8 GB di memoria RAM (espandibili) e da 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; la scheda video montata dal laptop è una con 4 GB di memoria dedicata ASUS ROG STRIX G513RC-HN007W in offerta a 999,99 euro ; il notebook presenta un processore Ryzen 7 6800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD ed un display da 15,6 pollici di diagonale; la scheda video montata dal laptop è una NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata

; il notebook presenta un processore Ryzen 7 6800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD ed un display da 15,6 pollici di diagonale; la scheda video montata dal laptop è una con 4 GB di memoria dedicata HP VICTUS 16-D0038NL in offerta a 1.199,99 euro; Intel Core i5 11400H supportato da 16 GB di memoria RAM (espandibili fino a 32 GB) e da 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; la scheda video montata dal laptop è una NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

