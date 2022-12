OnePlus entra nel mercato dei monitor con il lancio ufficiale di due nuovi modelli che, almeno inizialmente, saranno venduti in India, mercato chiave per OnePlus che, per i suoi utenti indiani, propone anche una ricca gamma di Smart TV oltre che, in molti casi, smartphone e altri dispositivi in esclusiva.

Per il settore dei monitor, OnePlus ha appena lanciato due modelli: un entry level ed un modello di fascia decisamente più alta, pensato anche per il gaming. Le vendite partono ufficialmente il 15 dicembre ma i due modelli sono già disponibili sul sito ufficiale del brand. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova gamma di monitor firmati OnePlus.

OnePlus punta sui monitor: debuttano due nuovi modelli

Partiamo dalla soluzione premium presentata da OnePlus. Il monitor in questione si chiama X 27. Si tratta di un monitor con pannello da 27 pollici di diagonale in 16:9 che presenta una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) ed un pannello IPS con refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Il monitor in questione supporta AMD FreeSync Premium ma dovrebbe essere compatibile anche con le GPU di NVIDIA e Intel.

Da notare anche una copertura del 95% dello spazio DCI-P3 e la certificazione Display HDR 400. Il pannello presenta una luminosità di 350 nits. Il monitor può contare su di uno stand regolabile in metallo e sul supporto alla rotazione che permette anche l’utilizzo in verticale, come monitor secondario da affiancare al monitor principale.

Tra le specifiche troviamo una porta HDMI 2.1 ed una DisplayPort 1.4 oltre ad un jack audio, due porte USB 3.0 e una porta USB-C con Power Delivery da 65 W. Il nuovo OnePlus X 27 arriverà sul mercato indiano con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a poco più di 300 euro.

Il secondo modello della nuova gamma di monitor di casa OnePlus si chiama E 24 e rappresenta una soluzione entry level per l’attuale mercato dei monitor, anche se il design e alcune specifiche lo rendono particolarmente interessante. Si tratta di un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS con refresh rate di 75 Hz. La luminosità dichiarata è di 250 nits mentre il tempo di risposta è di 5 ms.

La scocca del monitor presenta uno spessore di appena 8 mm. Anche in questo caso, troviamo uno stand in metallo e il supporto alla rotazione del pannello, per orientarlo anche in verticale. La dotazione di porte per OnePlus E 24 è più ridotta. C’è una porta HDMI 1.4 oltre ad una porta VGA. Da notare anche una USB-C con Power Delivery da 18 W ed un jack come uscita audio.

A differenza del modello premium, per il momento, OnePlus non ha ancora fornito informazioni dettagliate in merito al nuovo monitor E 24. Il monitor sarà in vendita, probabilmente, nel giro di poche settimane ma il prezzo (che sarà nettamente inferiore rispetto a quello di X 27) non è ancora stato comunicato.

OnePlus non dovrebbe avviare, almeno nel breve periodo, la vendita dei suoi monitor anche in altri mercati e, in particolare, in Europa dove, per il momento, il brand si sta concentrando su altri segmenti di mercato, con un focus su smartphone e indossabili.

