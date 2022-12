Mentre Apple prova a fare il possibile per limitare i danni legati ai disordini dei suoi fornitori esteri, purtroppo per la Mela e per chi vorrebbe acquistare un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, la questione relativa al suo più onorevole successore si fa interessante.

A una settimana dal corposo leak corredato di varie immagini che ci serviva come primo sguardo su iPhone 15 Ultra, di quest’ultimo se ne torna a parlare per via del prezzo. Purtroppo, come avrete intuito, non ci sono buone notizie per chi lo sta già puntando, visto che le cifre emerse sono addirittura più elevate del previsto.

Quanto costerà iPhone 15 Ultra? Tanto, perfino negli USA

È generalmente noto che sul mercato natio gli iPhone non sono poi così costosi se paragonati alla concorrenza. Il problema sorge quando si vanno a guardare i prezzi esteri, come nel nostro caso, in cui lievitano da sempre a dismisura.

E se ad esempio oggi per comprare un iPhone 14 Pro Max in Italia il listino parla di 1.489 euro, un domani il suo successore potrebbe partire da almeno 200 euro in più nella configurazione base, stando alle ultime voci riportate da Forbes e dal noto informatore LeaksApplePro.

1.700 euro come prezzo di partenza italiano per iPhone 15 Ultra è l’ovvia conseguenza pratica, una cifra che viene un pelo edulcorata se si considera che al posto dei 128 GB si parla di un taglio base da 256 GB.

Il citato informatore parla infatti di un prezzo di partenza statunitense pari a 1299 dollari, che significa un aumento di 200 punti rispetto ad iPhone 14 Pro Max in versione base, che costa per l’appunto 1.099 dollari. Sarebbe il più grande incremento di prezzo mai visto per un cambio generazionale.

Ma per onor di cronaca bisognerebbe precisare un paio di cose. Oltre al presunto raddoppio del taglio di memoria (da 128 a 256 GB) c’è da sottolineare il fatto che, proprio la dicitura “Ultra”, lo andrebbe a posizionare su un gradino superiore agli altri iPhone 15, ragion per cui più che di un cambio generazionale si potrebbe parlare di un nuovo modello che entrerebbe in famiglia.

È evidente che questo Apple dovrebbe in tal caso giustificarlo in qualche modo, con qualche aggiunta di un certo peso che legittimerebbe l’attributo “Ultra”. Finora si è parlato di due fotocamere frontali, di una lente periscopica per il gruppo fotocamere posteriore, ma di concreto non c’è ancora nulla.

Sarà un iPhone più costoso, anche negli Stati Uniti. Apple ha perso margine utile negli anni. L’aumento dei costi di produzione e dell’inflazione hanno fatto traboccare il vaso.

Queste le parole del citato LeaksApplePro che tuttavia non si espone per quanto riguarda il resto della gamma di Casa Cupertino. Comunque soffermandoci esclusivamente su iPhone 15 Ultra, visto che è di lui che si parla, e considerando i 1299 dollari per la versione base da 256 GB, è lecito aspettarsi che il modello da 1 TB finisca per costare sui 1799 dollari. E tenendo sempre conto dei 200 euro di rincari sui prezzi di iPhone 14 Pro Max, si finirebbe per arrivare a 2.339 euro in Italia.

In ogni caso, sono indiscrezioni e bisogna considerarle come tali, visto che manca ancora molto al periodo in cui Apple lancerà i nuovi iPhone 15, fra i quali nemmeno è certo che ci sia questo presunto “Ultra”. Ma vi terremo aggiornati, s’intende.

In copertina iPhone 14 Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori caricabatterie per iPhone: ecco la selezione di dicembre 2022