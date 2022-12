Gli smartphone sono sempre più utilizzati anche dagli appassionati di gaming, viste le prestazioni sempre più vicine a quelle di console dedicate. Resta però la difficoltà, almeno con alcuni titoli, dei controlli touch che non sempre rappresentano la miglior soluzione possibile. Con Ipega Gamepad PG-9076, avete la soluzione perfetta che trasforma il vostro smartphone in una vera e propria console.

Controller tuttofare

Il controller Ipega, in promozione in questi giorni sullo store online Cafago, è decisamente eclettico visto che non è compatibile solamente con gli smartphone Android ma è virtualmente universale. Lo potete infatti utilizzare anche con box TV, così da giocare su uno schermo più grande, tablet, ma anche PC Windows (anche il vetusto Windows XP) e macOS, senza che sia necessario installare alcun driver. E se avete una PS3 potete utilizzarlo senza alcuna configurazione. Vi basta la connessione Bluetooth su uno dei dispositivi supportati per essere a cavallo, altrimenti dovrete fare ricorso alla chiavetta wireless, che trova posto direttamente nel controller, per utilizzare il gamepad con qualsiasi dispositivo.

Completa la dotazione, con due stick analogici, un pad digitale e i classici quattro tasti sul lato destro, oltre a quattro tasti dorsali per giocare a titoli di ogni genere. La batteria interna ha una capacità di 380 mAh e permette di giocare senza problemi per oltre 15 ore, con un tempo di ricarica di circa 3 ore.

Per quanto riguarda gli smartphone, il gamepad Ipega è compatibile con la maggior parte dei titoli presenti negli store online con la possibilità di personalizzare il funzionamento dei tasti in funzione del gioco. La staffa integrata nel controller permette di alloggiare senza problemi dispositivi con schermo compreso tra 4 e 6 pollici e l’inclinazione può essere regolata con una angolazione di 160 gradi.

In questi giorni Ipega Gamepad PG-9076 è in offerta su Cafago a soli 21,11 euro, cifra che include IVA (e di conseguenza eventuali dazi doganali) e spese di spedizione dai magazzini cinesi.

Informazione Pubblicitaria