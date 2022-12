Anche l’Acer Store dà il via alle offerte di Natale 2022 con tante occasioni per acquistare un notebook, un PC, un monitor o un altro accessorio della gamma Acer a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro. I prodotti in offerta sono numerosi e, quindi, le opportunità di risparmio non mancano di certo. Le offerte lanciate dallo store di Acer dureranno fino al prossimo 25 di dicembre. C’è, quindi, la possibilità di scegliere con cura il modello da acquistare per massimizzare il risparmio. Vediamo i migliori prodotti in offerta.

Lo store di Acer lancia le offerte di Natale 2022: ecco i migliori prodotti in sconto

Le offerte di Natale 2022 dell’Acer Store sono partite e dureranno fino al prossimo 25 di dicembre. Le opportunità per un acquisto davvero vantaggioso sono molteplici. A fine articolo, tramite il link apposito, potrete raggiungere la pagina dedicata alla promozione lanciata dallo store ufficiale di Acer in modo da consultare l’elenco completo delle offerte in corso. Qui di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte.

Partiamo dai notebook da gaming:

Da valutare anche le offerte dedicate agli ultra-portatili di Acer. Tra le migliori proposte troviamo:

Per un quadro completo sulle offerte di Natale dell’Acer Store è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di seguito. Ricordiamo che sui prodotti in sconto è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre che il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e Klarna. Le offerte termineranno il prossimo 25 di dicembre. Ecco tutte le proposte:

>> Scopri qui le migliori offerte dello store di Acer <<