A un primo sguardo potrebbe sembrare un Nintendo Switch, non fosse altro che per la colorazione blu e rossa delle due estremità, mentre i più attenti noteranno una certa somiglianza con PSP, la prima console portatile di Sony. Stiamo parlando di X12 Plus, la console tuttofare protagonista di una spettacolare offerta su Cafago, noto store online specializzato in prodotti davvero particolari come questo.

X12 Plus, grande schermo per giocare

Col suo display da 7 pollici questa console può essere utilizzata anche per altri scopi, ad esempio per guardarsi un film in treno, in attesa dal medico o per leggere un libro e ascoltare musica, oltre che, naturalmente, per giocare. Grazie all’interfaccia AV però è possibile godersi i titoli di gioco anche sul grande schermo, collegando la console alla TV di casa per giocare in maniera ancora più divertente.

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 2.500 mAh, sufficiente a esplorare i tantissimi titoli (oltre 1.000) presenti nella memoria interna, con la possibilità di installarne altri sfruttando la microSD che espande la capacità di archiviazione. È presene un connettore per collegare la console al computer e trasferire nuovi contenuti (giochi ma anche musica e video) da fruire in mobilità.

Se entrambi i lati della console sono presenti quattro pulsanti e un d-Pad analogico per il miglior controllo possibile, mentre nella parte superiore sono inseriti due tasti dorsali trasparenti per i giochi che richiedono questo tipo di tasti.

Con X12 Plus potrete rivivere, comodamente seduti sul divano di casa, le emozioni dei vecchi titoli giocati in sala giochi, o sulle console di vecchia data, col vantaggio di una migliore risoluzione e di una velocità sempre all’altezza, grazie al chipset dedicato che non mostra alcuna incertezza durante l’utilizzo.

Potete portarvi a casa la console portatile X12 Plus a soli 44,99 euro, prezzo che include IVA (inclusi quindi eventuali costi aggiuntivi al momento dello sdoganamento) e spese di spedizione dai magazzini asiatici. La disponibilità è limitata per cui, se siete interessati a questo prodotto molto particolare, vi consigliamo di affrettarvi.

Acquista X12 Plus su Cafago

Informazione Pubblicitaria