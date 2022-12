L’inverno non è probabilmente la stagione migliore per acquistare una nuova e-bike, visto che le temperature sempre più vicine allo zero non invogliano certo a pedalare all’aria aperta. Eppure ci sono certe occasioni che vanno colte proprio in questo periodo, visto che permettono di portarsi a casa un nuovo mezzo a prezzi particolarmente vantaggiosi, molto inferiori rispetto a quelli di listino o a quelli che potremmo trovare in primavera, quando inevitabilmente la richiesta sarà più alta.

GOGOBEST GF300

Una delle soluzioni migliori per muoversi in città è sicuramente una ebike e GOGOBEST GF300 è probabilmente la soluzione più adatta per numerosi motivi. Il primo è dato dalla possibilità di piegarla, per poterla trasportare sui mezzi pubblici, oppure per metterla nel bagagliaio dell’auto se abitate in periferia e volete utilizzarla per gli ultimi chilometri. Una comodità anche sul posto di lavoro, visto che potrete portarla in ufficio o comunque all’interno del posto di lavoro, per evitare di lasciarla alle intemperie o alla portata di qualche malintenzionato.

Il secondo motivo per cui GOGOBEST GF300 è perfetta per le città è dato dalla presenza di ruote da 4 pollici: si tratta infatti di una cosiddetta fat bike, una bici dotata di pneumatici più larghi del normale per garantire il massimo confort. Niente problemi sui binari della metro, sul selciato o sul porfido che caratterizza buona parte dei centri cittadini, con sconnessioni e biche che spesso rappresentano una grossa fonte di rischio per le due ruote. A migliorare il comfort di marcia ci pensa anche la sospensione frontale, che riduce notevolmente le vibrazioni e assicura una guida maggiormente stabile.

Il motore da 1.000 watt poi è in grado di aiutare la pedalata fino a 25 Km/h, per ripartenze rapide ai semafori e agli stop e per superare senza grosse difficoltà anche le pendenze più elevate che troviamo spesso nelle zone vecchie delle nostre città. GOGOBEST GF300 può superare agevolmente pendenze che raggiungono i 35 gradi, senza particolari problemi.

Il produttore ha avuto un occhio di riguardo anche per quando riguarda la sicurezza, con un doppio freno a disco che garantisce frenate corte e sicure in qualsiasi situazione, mentre il cambio Shimano a 7 velocità (con corona anteriore a 52 denti) permette di avere sempre una pedalata fluida. Comodo anche il portapacchi posteriore che può portare fino a 25 Kg, ideale per piccoli oggetti o per la spesa. La batteria infine ha una capacità di 12.5 Ah, garantisce una autonomia massima di circa 100 chilometri, dato che ovviamente varia in funzione di numerosi parametri, e può essere rimossa per essere caricata in maniera più semplice.

In questo periodo potete portarvi a casa GOGOBEST GF300 a metà del suo prezzo di listino, 759,99 euro invece di 1529,99 euro, utilizzando il codice F7WQ68, E aggiungendo un solo euro potete avere anche un kit che include uno strumento multiuso per le riparazioni, una luce posteriore e un antifurto blocca freno per la vostra sicurezza. Il prezzo include IVA e spese di spedizione dai magazzini in Europa.

Acquistate GOGOBEST GF300 a 759,99 euro

