BOE ha presentato un nuovo schermo per notebook con una frequenza di aggiornamento di ben 600 Hz alla World Display Industry Conference 2022.

Il pannello da gaming con frequenza di aggiornamento di 600 Hz è stato mostrato su un notebook con display da 16 pollici basato su Nvidia RTX.

BOE torna a stupire con il primo pannello a 600 Hz per notebook da gaming

I dettagli in merito a questo prodigioso pannello sono ancora scarsi, a partire dalla risoluzione, per non parlare della data di rilascio.

Finora nessuna azienda è stata in grado di infrangere la barriera dei 500 Hz sui notebook, sebbene i sistemi Alienware x17 R2 di Dell siano dotati di pannelli da 17 pollici 1080p con refresh a 480 Hz.

Durante la conferenza BOE ha presentato anche altri nuovi prodotti Mini-LED, tra i quali il pannello ultra-wide da 34 pollici a 165 Hz con certificazione HDR1000 e un rapporto di contrasto ultra elevato di 100.000:1.

Proprio accanto era in mostra un pannello Mini-LED 4K da 86 pollici con retroilluminazione MLED capace di offrire una luminosità di picco molto elevata di 1500 nit.

All’inizio dell’anno l’azienda aveva presentato un pannello da gaming da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 500 Hz che tuttavia non è ancora stato adottato per nessun prodotto in commercio, quindi bisognerà vedere se e quando il nuovo pannello a 600 Hz per notebook da gaming arriverà sugli scaffali dei negozi.

