Si avvicina la fine di questo 2022 e le ultime settimane dell’anno sono spesso quelle in cui si può portare a casa qualche buona occasione, anche se le possibilità non sono sempre così evidenti. Dopo un Black Friday deludente per molti versi, qualcuno cerca una valida idea regalo, non solo per gli altri ma anche per se stessi, non fosse altro che per ridurre il proprio carico di lavoro in casa e avere più tempo da dedicare alle proprie passioni o alla famiglia.

Si possono inquadrare in quest’ottica i quattro prodotti che vi segnaliamo oggi, scontati grazie ad alcuni coupon da Hekka, store online che sta riscuotendo un crescente successo grazie a offerte mirate. Tutti i prodotti selezionati sono spediti direttamente dai magazzini europei, con tempi di consegna ridotti e la certezza di non dover pagare alcun costo doganale. E i prezzi indicati sono già inclusivi di IVA, quindi non ci sarà alcun tipo di adeguamento da sommare.

Xiaomi Mi 2C

Come lascia intendere la lettera C nella sigla del prodotto, Xiaomi Mi 2C è un aspirapolvere robot entry level, semplice quindi ma decisamente funzionale e molto indicato per chi non ha un grande budget a disposizione, soprattutto per i nuovi modelli che ormai superano i mille euro. Qui invece ci fermiamo abbondantemente sotto i 200 euro, senza che per questo la qualità ne debba risentire in maniera particolarmente significativa.

Il sistema di navigazione visuale, che si basa su un insieme di 15 sensori, permette al robot di muoversi in maniera precisa e ordinata per le stanze, raggiungendo comodamente il proprio obiettivo. Una potenza di aspirazione di 2.200 Pa è sufficiente a raccogliere lo sporco quotidiano su qualsiasi superficie e il panno in microfibra è pronto a completare l’opera, grazie a un serbatoio dell’acqua controllato elettronicamente.

Potete escludere alcune zone dalla pulizia, creare barriere virtuali ed essere sicuri che verranno evitati anche gli ostacoli imprevisti, come ciabatte, cavi o giocattoli rimasti sul pavimento. Tutto controllabile anche da remoto grazie al proprio smartphone, basta avere una connessione WiFi in casa. Il prezzo? Appena 170,07 euro, è sufficiente utilizzare il codice HK2C prima di procedere al pagamento. Questo invece è il link per acquistarlo.

BOBOT DEEP 830

Siete stufi del mocio con cui lavate il pavimento e cercate una soluzione efficace in grado di aiutarvi in numerose situazioni? Eccovi BOBOT DEEP 830, un dispositivo multifunzione in grado di aspirare rifiuti solidi e liquidi, di lavare il pavimento separando acqua pulita da acqua sporca, ma anche di lavare i tappeti, rimuovendo a fondo la polvere, le macchie di eventuali cibi caduti o lo sporco lasciato dalle scarpe sporche.

È dotato di una batteria da 2.600 mAh in grado di garantire circa 30 minuti di autonomia, sufficienti per pulire abitazioni di piccole dimensioni o qualche stanza. E quando avete finito di lavare il pavimento vi basta appoggiarla sulla base di ricarica e premere l’apposito pulsante sull’impugnatura, per evitare di doverla lavare. Partirà infatti la procedura automatica che risciacqua tubi e spazzola, a voi solo il compito di vuotare il contenitore dell’acqua sporca.

Semplice no? Tutto questo a soli 96,7 euro, a patto di utilizzare il coupon HKBB830 e di utilizzare questo link per l’acquisto.

Proscenic M7 Pro

Torniamo un attimo agli aspirapolvere robot, perché questo Proscenic M7 Pro, pur non essendo il modello più recente presentato dal produttore, ha tutto le carte in regola per essere un best buy, soprattutto a questo prezzo. Ha un sistema di navigazione laser che vi consente di pulire casa nel modo che preferite, anche una singola stanza al giorno, ha una batteria che garantisce 3 ore di utilizzo continuo, riconosce i tappeti e aumenta da solo la potenza e ha il panno in microfibra per lavare.

Cosa gli manca allora? Niente, perché ha anche la base di svuotamento automatico, che aspira tutta la polvere raccolta e la immagazzina in un sacchetto, che dovrete ricordarvi di cambiare più o meno una volta al mese. E se ve ne dimenticate ve lo segnala l’applicazione, tramite cui potete controllare tutte le operazioni. Nemmeno il prezzo è un ostacolo: 257,20 euro, utilizzando il codice TUTTOTECH10 e questo link.

Thunora Power Station

Decisamente diverso invece è l’ultimo dispositivo che vi proponiamo, più utile all’aperto piuttosto che in casa, anche se ci sono alcune stanze in cui potrebbe sempre tornare utile, in soffitta come in garage. Si tratta di Thunora Power Station, una sorta di power bank gigante con cui alimentare qualsiasi cosa necessiti di corrente elettrica.

Dispone di una uscita AC, 1 porta USB Type-C a 25 watt, 1 USB-C Power Delivery a 60 watt, due porte USB a 18 watt e 2 prese DC a 12 volt. Setti dispositivi da alimentare o caricare contemporaneamente, utilizzando l’enorme batteria da 96.000 mAh, che a sua volta può essere caricata attraverso una presa di corrente, la batteria dell’auto o un pannello solare, tramite apposito adattatore fornito in confezione.

Per portarvi a casa questo comodo tuttofare servono 173,67 euro e il codice HKPOWER, da utilizzare a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria