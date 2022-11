Il mese di novembre si avvia alla conclusione e, inevitabilmente, si inizia a pensare ai regali di Natale: i notebook sono, senza dubbio, un regalo “tech” molto gradito e sicuramente molto utile. Quest’anno, in particolare, la gamma di notebook con processori AMD ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio sotto l’albero.

Le opzioni a disposizione degli utenti sono tantissime. AMD stessa ha realizzato una vera e propria “guida ai regali” per il Natale 2022 segnalando alcuni dei modelli più completi ed interessanti su cui puntare nel corso delle prossime settimane. Di seguito andremo a riepilogare quali sono i migliori notebook “AMD-powered” da regalare durante le vacanze di Natale 2022.

Nuovo notebook per Natale 2022? Ecco i migliori firmati AMD

La gamma di CPU Ryzen di AMD per notebook è ricchissima e i vari OEM ricorrono con frequenza sempre maggiore alle soluzioni dell’azienda per la realizzazione di laptop in grado di abbinare potenza ed efficienza. Le opzioni a disposizione degli utenti sono diverse. Vediamo quali sono le più interessanti.

I migliori notebook da gaming AMD-powered

Partiamo dai notebook da gaming. La prima opzione che segnaliamo è l’ottimo HP Victus 16. Si tratta di una workstation elegante e con le carte in regola per affrontare, senza difficoltà, anche il gaming più avanzato. A gestire il laptop c’è il processore AMD Ryzen 5 5600H con architettura Zen 3 e CPU con 6 Core e 12 Thread oltre che con un TDP di default fissato a 45 W.

HP Victus 16 abbina al processore di AMD ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il comparto grafico, invece, c’è la scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. Questo modello è attualmente proposto in offerta da Euronics. Il laptop costa 1.049 euro invece di 1.199 euro con possibilità di acquisto anche in 3 rate senza interessi.

Un altro notebook di sciuro interesse per il gaming con CPU Ryzen è rappresentato dall’ottimo MSI Alpha 15. Questo laptop può contare sul processore Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 e CPU con 8 Core e 16 Thread e TDP fissato a 45 W. Il notebook può contare su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS da 144 Hz oltre che su 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. A gestire il comparto grafico, invece, troviamo la scheda video RX6600M, un altro elemento centrale della gamma di soluzioni AMD per il mondo notebook. MSI Alpha 15 è disponibile direttamente su Amazon con un prezzo di 1.699 euro.

Tra i notebook AMD-powered troviamo un altro componente della gamma HP. Si tratta del validissimo HP Omen 16. Anche in questo caso ritroviamo il processore Ryzen 7 5800H e la scheda video RX6600M. A completare le specifiche tecniche ci sono 16 GB di memoria RAM, 512 GB di memoria SSD e un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS da 144 Hz. HP Omen 16 è disponibile su Amazon al prezzo di 1.699 euro.

Tra le ultime novità della gamma di notebook con “cuore” AMD troviamo il Lenovo Legion 5 Pro. Il notebook da gaming può contare sul processore Ryzen 5 6600H oppure sul più potente Ryzen 7 6800H. Ci sono diverse varianti su cui puntare con la possibilità di arrivare fino a 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Il comparto grafico include, nella versione base, la NVIDIA RTX 3060 mentre le varianti più potenti possono contare sulla RTX 3070 Ti. Il Lenovo Legion 5 Pro è disponibile a partire da 1.589 euro sullo store Lenovo. Per la versione con RTX 3070 Ti servono almeno 2.158 euro. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto:

Un altro riferimento assoluto della gamma di notebook da gaming con processore AMD è MSI Delta 15. Questo notebook di casa MSI può contare sul processore Ryzen 9 5900HX che viene supportato dalla scheda video dedicata Radeon RX 6700M con 10 GB di memoria dedicata. Il notebook presenta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS con refresh rate di 240 Hz. Da notare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 1 GB di SSD. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito MSI.

I migliori notebook lifestyle AMD-powered

Se il focus non è il gaming ma la portabilità, la gamma di notebook “lifestyle” con processore AMD include una lunga serie di opzioni da tenere in considerazione. Tra queste troviamo le proposte di Acer con modelli come Acer Aspire 5 e Acer Swift 3 che integrano processori Ryzen.

In particolare, segnaliamo tre modelli con CPU Ryzen 5500U (6 Core, 12 Thread e TDP di 15 W):

Per una marcia in più in termini di prestazioni senza rinunciare alla portabilità, invece, segnaliamo HP Pavilion 15. Questo notebook presenta il processore Ryzen 7 5700U con 8 Core e 16 Thread e TDP di 15 W. Il notebook può contare su 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. HP Pavilion 15 è disponibile su Amazon al prezzo di 749 euro.

Da segnalare anche gli ottimi ASUS Vivobook S 16X M5602 e Pro 15 M6500 dotati, rispettivamente del Ryzen 7 5800H e del Ryzen 7 6800H. Si tratta di vere e proprio workstation pensate per l’utilizzo in portabilità con prestazioni elevate e tanta efficienza. Per entrambi i laptop troviamo la scheda video RTX 3050 oltre a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ASUS.

Anche la gamma di Lenovo include diversi notebook lifestyle con CPU AMD. Tra i più interessanti troviamo il Lenovo ThinkBook 13s con processore Ryzen 5 6600U e varie configurazioni hardware a partire da 1.199 euro. C’è poi il Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14 che può contare sul processore Ryzen 6600HS, 16 GB di memoria RAM e un display da 14,5 pollici con risoluzione 3K e prezzi da 1.129 euro. Entrambi i notebook sono configurabili e acquistabili sullo store Lenovo: