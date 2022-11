Il Black Friday è passato, ma come sempre il lunedì successivo è l’ora del Cyber Monday, il “colpo di coda” del periodo di offerte. Per l’occasione, Unieuro ha deciso di lanciare l’iniziativa Cyber Days, con tre giorni di sconti solo online disponibili fino al 30 novembre 2022. Le proposte riguardano diverse categorie di prodotti tech, dagli smartphone e i tablet Android alle TV, passando per notebook, PC, wearable e non solo.

Il Cyber Monday Unieuro è qui: ecco le offerte Cyber Days, valide fino al 30 novembre

I Cyber Days sono disponibili sul sito Unieuro (niente negozi fisici, come da “tradizione” del Cyber Monday) e toccano una lunga lista di prodotti tech. Le offerte, oltre ai già citati smartphone e tablet Android che abbiamo visto nell’articolo linkato qui sopra, riguardano diverse altre categorie, come TV, PC, accessori, wearable, prodotti per la smart home ed elettrodomestici.

Scopriamo insieme una selezione delle migliori offerte Unieuro di questi Cyber Days, suddivise per categorie:

Questa era solo una selezione delle tantissime offerte Unieuro dei Cyber Days, disponibili fino al 30 novembre 2022 solo sul sito.

