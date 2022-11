Vi piacciono i giochi, in particolar modo quelli retrò, e vorreste giocarli sulla TV del salotto, magari dopo il pranzo di Natale? Detto fatto con la mini console in offerta oggi su Cafago, store online che commercializza i propri prodotti anche nel nostro Paese. La console, identificata dalla semplice sigla GD-10, si inserisce in una qualsiasi porta HDMI e permette di giocare ai titoli più datati, grazie alla compatibilità con quasi tutti i principali emulatori.

Una console per giocarli tutti

Ricordate con nostalgia le lunghe partite in sala giochi con Ghosts ‘n Goblins, Hyper Olympics, Bomb Jack, la saga di Super Mario Bros o quella di Sonic, senza dimenticare i titoli delle console che hanno impazzato negli anni 90, da quelle fisse a quelle portatili.

GD10 è una console eclettica, in grado di far girare una sessantina di emulatori, dai pezzi da 90 come MAME, per giocare ai vecchi titoli da sala giochi, fino a quelli per dispositivi più recenti, come PSP, Dreamcast e GameBoy. Per molti la grafica sarà ridicola ma per chi ha vissuto l’epoca d’oro dei videogiochi di tratta di una soluzione in grado di riportare in vita giochi ormai dimenticati.

La piccola console (misura 100 x 33 millimetri) alloggia un chipset AmLogic S905X con CPU quad core a 64 bit in grado di eseguire gli emulatori in maniera fluida e in alta risoluzione. Grazie allo slot microSD possono essere installate le ROM dei propri titoli preferiti, fino a 40.000 in una microSD da 128 GB, davvero niente male.

Per giocare servono ovviamente dei controller e nella confezione di vendita di GD10 ne trovate due di tipo wireless, così da avere la massima libertà di gioco. Nella confezione trovate anche un cavo di prolunga HDMI, ideale per quelle TV con le porte ravvicinate, un ricevitore USB per i controller da inserire nella console, una microSD da 128 GB e un cavo di alimentazione.

Tutto questo a fronte di una spesa decisamente contenuta, meno di 50 euro IVA e spese di spedizione incluse. Acquistando GD10 su Cafago, utilizzando il link sottostante, pagherete appena 44,56 euro, un prezzo davvero niente male per creare una piccola sala giochi della memoria in casa vostra.

Acquista la console GD10 su Cafago

