Il Cyber Monday è qui e rappresenta l’epilogo di queste giornate di sconti e promozioni con la possibilità di sfruttare una delle offerte ancora disponibili per un affare dell’ultimo minuto. Tra i prodotti tech più desiderati ci sono, naturalmente, i notebook, sempre più essenziali per studio, lavoro e intrattenimento, e tra i brand di riferimento del settore c’è, senza dubbio, MSI. L’azienda è stata protagonista di queste giornate di offerte proponendo (a differenza di altri brand) sconti reali su diversi notebook della sua gamma. Di seguito andremo a riepilogare quali sono le migliori offerte per i notebook MSI da sfruttare per il Cyber Monday.

I migliori notebook MSI in offerta al Cyber Monday per un affare dell’ultimo minuto

La gamma MSI è davvero ricca e propone una lunga serie di notebook completi ed interessanti, adatti a tutte le esigenze. Anche durante il Cyber Monday è possibile sfruttare diverse opportunità per un acquisto a prezzo scontato con la possibilità di risparmiare cifre significative su di un nuovo notebook. Di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori notebook MSI in offerta durante il Cyber Monday di oggi:

MSI Modern 15: ideale per la produttività quotidiana e in offerta da 429 euro

Tra le migliori offerte del Cyber Monday per la gamma MSI troviamo l’ottimo MSI Modern 15, notebook ideale per la portabilità e la produttività senza compromessi. Caratterizzato da un design rifinito ed elegante, MSI Modern è ideale per lo studio e il lavoro da casa e in mobilità. Per il Cyber Monday è possibile sfruttare ben tre offerte per la linea Modern di casa MSI proposte da Amazon in occasione della settimana del Black Friday.

Il modello con display da 15,6 pollici di diagonale e risoluzione Full HD è disponibile con processore Intel Core i3 al prezzo di 429 euro, con processore Intel Core i5 al prezzo di 599 euro e con Intel Core i7 al prezzo di 648 euro. Tutte e tre le varianti hanno un processore Intel di undicesima generazione e possono contare su 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

C’è il supporto alla connettività W-Fi 6 e il sistema operativo è Windows 11 Home. La tastiera ha layout italiano ed è retroilluminata. Il peso è di appena 1,6 chilogrammi. La linea MSI Modern, in particolare in questa versione da 15 pollici, ha tutte le carte in regola per rappresentare la scelta giusta, sia per prestazioni che per qualità costruttiva, per chi cerca un notebook per la produttività quotidiana in occasione del Cyber Monday.

MSI GF63 Thin: tanta potenza, anche per il gaming, a 899 euro

Tra le offerte del Cyber Monday per la gamma MSI segnaliamo un’ottima promozione riservata al modello MSI GF63 Thin 11UC-487IT. Si tratta di un notebook completo, adatto anche al gaming grazie alla presenza di una scheda video dedicata e ad una dotazione completa. Questa variante di MSI GF63 Thin presenta il processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM (espandibili fino a 64 GB) e 512 GB di SSD.

Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e della scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. Con l’offerta proposta da MediaWorld è possibile acquistare l’ottimo MSI GF63 Thin 11UC-487IT al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.349 euro. Si tratta di uno sconto del 33% per un notebook perfetto per diversi contesti di utilizzo.

MSI Katana GF66: il più equilibrato, con NVIDIA RTX 3060, ad un ottimo prezzo

Nella gamma di notebook MSI in offerta c’è ampio spazio per le soluzioni dedicate al gaming ed alla produttività più spinta. Chi ha bisogno di maggiore potenza di calcolo, sia lato CPU che lato GPU, può valutare con molta attenzione l‘offerta Amazon dedicata al modello MSI Katana GF66 12UE-844IT. Questa versione del Katana di casa MSI, linea di notebook che punta sempre molto sulla potenza, ha specifiche interessantissime e un prezzo scontato a 1.299 euro invece di 1.499 euro.

Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12700H che sfrutta l’architettura ibrida realizzata da Intel per offrire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza in base ai contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di una memoria SSD da 512 GB. A gestire il comparto grafico c’è la sempre affidabilissima NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata. Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

MSI Stealth 15M: potente e pensato per la portabilità

Un’altra ottima offerta per la gamma MSI arriva da MediaWorld che propone a prezzo scontato MSI Stealth 15M B12UE-016IT acquistabile al prezzo di 1.399 euro invece di 1.899 euro. Il notebook rientra in un segmento di mercato in cui ci sono davvero poche alternative garantendo un’elevata portabilità, grazie ad un peso di appena 1,8 chilogrammi, ma anche tanta potenza, grazie alle potenzialità della dodicesima generazione di processori Intel Core e alla scheda grafica dedicata.

MSI Steal 15M presenta un processore Intel Core i7-1260P supportato da 16 GB di memoria RAM. 1 TB di SSD e da un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. A gestire il comparto grafico, invece, troviamo la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata che rappresenta la soluzione giusta per avere tanta potenza, senza esagerare con i consumi e potendo mantenere una scocca compatta.

MSI Pulse GL66: il massimo della potenza con Intel Core i9 a 1.699 euro

Tra le migliori offerte della gamma MSI troviamo l’ottimo MSI Pulse GL66 12UEK-843IT, proposto da Amazon in sconto a 1.699 euro invece di 1899 euro e dotato di una dotazione tecnica davvero completa. Il notebook in questione, infatti, presenta un processore Intel Core i9-12900H supportato da NVIDIA RTX 3060 oltre che da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT

Tra le offerte del Cyber Monday troviamo anche l’ottimo MSI Vector GP66 12UH-216IT. Si tratta di un eccellente notebook da gaming che viene proposto al prezzo scontato di 1.999 euro invece di 2.899 euro da Unieuro. Il dispositivo può contare su di una scheda tecnica completa in cui spicca una scheda video NVDIA RTX 3080 a gestire il comparto grafico per un’esperienza di gaming senza compromessi. A completare la scheda tecnica troviamo un processore Intel Core i7 12700H supportato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

MSI Vector GP76: una marcia in più per il gaming con la NVIDIA RTX 3080 Ti

Per avere qualcosa in più in termini di potenza grafica l’opzione giusta è rappresentata da MSI Vector GP76 12UHS-860IT. Il notebook da gaming, infatti, può contare sulla scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti con 16 GB di memoria dedicata che ha tutte le carte in regola per offrire un’esperienza completissima e soddisfacente anche con i titoli più esigenti, per i prossimi anni a venire.

Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il dispositivo è in offerta su Amazon che propone un prezzo scontato di ben 600 euro permettendo l’acquisto di MSI Vector GP76 a 2.399 euro.

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte in corso potete seguire la nostra pagina dedicata al Cyber Monday oltre al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto.

Offerte per categoria