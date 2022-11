Avete appena ottenuto un patentino per pilotare un drone ma non volete spendere una cifra esagerata per acquistare il vostro primo drone? Con l’offerta odierna di Cafago, noto store online cinese, potete portarvi a casa un drone sufficientemente evoluto da darvi qualche soddisfazione senza spendere cifre astronomiche.

Un drone economico ma completo

Nonostante un prezzo decisamente competitivo, inferiore ai 30 euro, il drone in oggetto ha una dotazione davvero completa. Si parte infatti da una telecamera 4K (foto a 5096 x 2160 pixel, video a 1920 x 1080 pixel), decollo e atterraggio automatici e ritorno al punto di partenza automatico, ideale in caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteo.

La batteria da 1.800 mAh, che si ricarica completamente in circa due ore, offre poco meno di 15 minuti di autonomia con una distanza massima operativa di circa 150 metri. Le immagini invece possono essere trasmesse in tempo reale da una distanza massima di una cinquantina di metri ma quello che è più interessante è la capacità di evitare in maniera autonoma gli ostacoli improvvisi, a una distanza di 50 centimetri.

Decisamente ricca la dotazione di serie che include, oltre al drone, anche un telecomando nel quale è possibile inserire lo smartphone per vedere le immagini in diretta, la batteria, un cavo USB, 4 eliche di ricambio, quattro anelli protettivi per le eliche, una borsa, un cacciavite e le istruzioni. Compatte le dimensioni (25 x 25 centimetri) ma è possibile ripiegare i bracci delle eliche per riporre il drone nella borsa, facendogli occupare appena 12,5 x 8 centimetri.

Potete portarvi a casa il drone al prezzo di 29,53 euro, cifra che include IVA ed eventuali dazi doganali, oltre alle spese di spedizione dai magazzini cinesi.

