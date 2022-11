Fra anticipi, assaggi e antipasti, è quasi passato in secondo piano il fatto che è oggi, 25 novembre 2022, il vero e proprio Black Friday. E per quest’occasione, HONOR ha promosso varie offerte, che riguardano parecchi prodotti del proprio ecosistema. Lasciandovi su tuttoandroid.net tutte le informazioni relative alle offerte sugli smartphone, qui concentriamoci sui notebook, smartwatch e cuffie scontate, perché ce ne sono di vari piuttosto interessanti. Mettetevi comodi.

Le offerte del Black Friday di HONOR

Premessa: le offerte che seguono sono tutte quante valide fino al 30 novembre 2022, salvo esaurimenti delle scorte. Ciò detto, possiamo passare ai prodotti scontati presenti nello store di HONOR per il Black Friday 2022.

MagicBook 14 e 16

Partendo dai notebook, vale la pena sottolineare in primis l’offerta su HONOR MagicBook 14 AMD, un portatile di fascia media con schermo da 14″ Full HD, processore Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Ora costa 499,90 euro invece di 649,90, prezzo precedente che era già scontato di 100 euro rispetto al listino.

Link per acquistare HONOR MagicBook 14 AMD a 499,90 euro

Chi volesse uno schermo più grande e una certa dose di prestazioni in più può puntare su HONOR MagicBook 16, portatile dotato di uno schermo da 16,1″ Full HD con processore AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Grazie all’offerta del Black Friday è scontato a 699,90 euro (ben 250 euro in meno rispetto al prezzo precedente, 300 se paragonato al listino).

Link per acquistare HONOR MagicBook 16 a 699,90 euro

Smartwatch e cuffie

Oltre ai notebook citati, come anticipato, ci sono anche alcuni indossabili. HONOR Watch GS 3 è in offerta nella versione con il cinturino in pelle, a 189,90 euro invece di 239,90 (listino). Ma vi segnaliamo anche che per il Black Friday, HONOR sconta anche MagicWatch 2 e le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite.

Ecco tutti i link per acquistarli a prezzi scontati, validi fino al 30 novembre 2022:

