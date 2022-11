Unieuro lancia le nuove offerte Temptation Black Friday. Si tratta di una nuova serie di sconti che Unieuro propone, in esclusiva online con consegna a domicilio, per le giornate del 24 e 25 di novembre 2022. A disposizione degli utenti ci sono tantissimi prodotti tech proposti con sconti dal -25%.

Le opportunità di risparmio sono molteplici con la possibilità di acquistare notebook, Smart TV, smartphone, tablet, smartwatch e tanti altri prodotti a prezzo ridotto grazie ad uno sconto reale rispetto al prezzo standard. Ecco tutti i dettagli sul Temptation Black Friday di Unieuro e quali sono le migliori proposte disponibili in questo momento sullo store:

Unieuro lancia le offerte del Temptation Black Friday: ecco le migliori proposte tech

Il Temptation Black Friday di Unieuro mette a disposizione una lunga serie di offerte su tanti prodotti tech nelle giornate del 24 e 25 novembre. Per un quadro completo sulle promozioni disponibili è possibile fare riferimento al link riportato a fine articolo. Di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte di questa due giorni di sconti. Partiamo dai notebook. Tra le migliori offerte del Temptation Black Friday di Unieuro troviamo:

Segnaliamo anche diverse offerte riservate a smartband e smartwatch. Tra le migliori proposte troviamo:

Non mancano anche diverse offerte su cuffie e auricolari. Ecco le più interessanti:

La nuova tornata di offerte del Black Friday di Unieuro è anche l’occasione giusta per acquistare un nuovo Smart TV. Ecco le migliori proposte del momento:

I prodotti riportati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante offerte tech proposte da Unieuro in occasione del Temptation Black Friday che terminerà il prossimo 25 di novembre. A disposizione degli utenti alla ricerca di un vero affarre per il Black Friday, infatti, ci sono tantissimi sconti, a partire dal 25%, da sfruttare in questa due giorni di offerte.

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Per un quadro completo sulle offerte vi rimandiamo al link qui di sotto:

Oltre alle offerte Unieuro, in questi giorni ci sono tantissime promozioni in corso che consentono di acquistare prodotti tech a prezzo ridotto. Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte potete seguire le nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

