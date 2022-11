Sul mercato ci sono tantissime alternative in ambito tavolette grafiche ma poche sono quelle veramente valide. Il brand XPPen rientra fra quei produttori che credono molto in questo settore e che offrono agli artisti strumenti adatti alle più svariate esigenze che permetta di non pensare più a come sfruttare al meglio lo strumento bensì solo di sfoggiare al massimo la propria creatività.

Avere un buono strumento di disegno infatti rende il lavoro di creazione più efficiente e divertente. Nell’acquisto di una nuova tavoletta grafica ci sono 3 aspetti principali da considerare: l’area di disegno attiva, il funzionamento e le dimensioni complessive. In questo approfondimento vedremo per ciascuno di questi aspetti il miglior prodotto XPPen disponibile.

Migliori tavolette grafiche per area di disegno: la scelta per i professionisti

Un’ampia area di disegno consente veramente di dare spazio alla creatività. La tavoletta grafica XPPen Artist 24 Pro è indubbiamente la più indicata grazie al suo schermo QHD 2K da 23,8 pollici: offre immagini grandi, luminose e chiare. Alternative da valutare sono anche la XPPen Artist 22R Pro, con un ampio display 1080P da 21,5 pollici, e XPPen Artist 22 (2a generazione), con uno schermo 1080P da 21,5 pollici, buone opzioni per chi desidera un’area di disegno attiva più ampia. Che tu sia un artista o un designer professionista o semplicemente hai bisogno di un grande schermo da disegno a casa o in studio, queste tavolette grafiche a grande schermo sono la scelta perfetta.

Migliori tavolette grafiche per pulsanti scorciatoia

Il funzionamento di una tavoletta grafica digitale potrebbe sembrare complicato per chi si approccia a questi dispositivi la prima volta, tuttavia non solo semplificano il lavoro del disegnatore ma sono anche molto intuitive e pratiche. Ancor di più quando sono presenti più pulsanti fisici per passare da una modalità all’altra.

Su questo aspetto le più interessanti sono indubbiamente le Artist 15.6 Pro e Artist 13.3 Pro. Sono facili da usare grazie agli 8 pulsanti di scelta rapida e al quadrante rosso. È possibile personalizzare questi pulsanti come preferisci in modo da poter modificare, evidenziare o cancellare i disegni. Inoltre, 15,6 pollici e 13,3 pollici sono perfetti per disegnare e rappresentano il giusto compromesso tra dimensioni e portabilità.

Migliori tavolette grafiche per uso in mobilità

Se disegnare a casa o in ufficio non fa per te e per trovare ispirazione hai bisogno di viaggiare o visitare posti nuovi, indubbiamente stai cercando qualcosa di portatile e facile da trasportare. In questo caso fra le migliori alternative c’è XPPen Artist 12 (2nd Gen) con uno schermo da 11,9 pollici o Artist 13 (2nd Gen) con uno schermo da 13,3 pollici. Sono sia compatti che portatili, quindi puoi mettere il display in una borsa e disegnare in metropolitana, al parco, al bar, ecc. Inoltre la dimensione è perfetta anche per essere affiancati a un laptop o un tablet PC.

Se fra questa selezione hai trovato il prodotto che ti serve, approfitta degli sconti Black Friday di questi giorni sul sito ufficiale XPPen.