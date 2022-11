Dopo le offerte in anteprima arrivate nei giorni scorsi, lo store di Acer dà il via al suo Black Friday proponendo sconti fino al 50%. La nuova tornata di offerte comprende, naturalmente, tanti notebook e Chromebook della gamma Acer ma si estende anche ai monitor, ai PC desktop e ad altri accessori del brand acquistabili a prezzo scontato sullo store. Le offerte del Black Friday dell’Acer Store termineranno il prossimo 25 di novembre, mettendo a disposizione degli utenti una serie di sconti davvero interessanti ma solo per poche ore. Ecco quali sono le migliori offerte del Black Friday di Acer:

Parte il Black Friday dell’Acer Store: sconti fino al 50%

Il Black Friday di Acer è l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook, un PC, un monitor o un altro prodotto della gamma Acer a prezzo scontato. Le promozioni garantiscono sconti fino al 50% con la possibilità di arrivare a risparmiare fino a 500 euro sul prezzo del prodotto scelto.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link che trovate a fine articolo. Segnaliamo che lo sconto indicato viene applicato automaticamente una volta aggiunto il prodotto in carrello, senza la necessità di applicare codici sconto. La consegna è gratuita e c’è tempo fino a fine anno per effettuare il reso gratuito.

Di seguito, invece, andremo a vedere una selezione delle migliori offerte partendo dai notebook da gaming, vero e proprio riferimento della gamma Acer. Ecco i migliori:

Vediamo, invece, quali sono le migliori offerte per la gamma di portatili Acer, escludendo quindi i modelli per il gaming e considerando i laptop pensati per la portabilità

Segnaliamo anche alcuni ottimi monitor proposti in sconto da Acer:

Per un quadro completo su tutte le offerte del Black Friday dell’Acer Store è possibile accedere al link riportato qui di seguito. Ricordiamo che sui prodotti in sconto la consegna è gratuita e c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal.

