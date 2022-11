Prendono il via nella giornata di oggi le offerte del Black Friday di BOSE, brand di riferimento del settore audio che lancia sul suo store una serie di promozioni esclusive. La nuova tornata di offerte, però, non si limiterà al solo periodo di Black Friday, estendendosi fino a coprire tutto il periodo di shopping natalizio.

Le offerte lanciate oggi dallo store ufficiale di BOSE, infatti, termineranno soltanto il prossimo 27 di dicembre. Per gli utenti c’è la possibilità di acquistare diversi prodotti del brand con sconti fino al 44%. Grazie a queste offerte, quindi, sarà possibile acquistare a prezzo fortemente scontato cuffie, auricolari, soundbar e altri prodotti firmati BOSE. Ecco tutti i dettagli sull’iniziativa.

BOSE lancia il suo Black Friday: sconti fino al 44% e offerte fino al 27 dicembre

Le offerte del Black Friday di BOSE prendono il via oggi. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare sconti fino al 44% su tanti prodotti dell’azienda beneficiando, inoltre, della spedizione gratuita per ordini da almeno 45 euro. A disposizione degli utenti ci sono un gran numero di sconti da sfruttare per entrare nel mondo BOSE con un notevole risparmio rispetto ai normali prezzi di listino.

Tra le offerte principali del Black Friday di BOSE troviamo la possibile di acquistare le cuffie QuietComfort SE a 199,95 euro invece di 289,95 euro. In sconto, inoltre, c’è anche la Soundbar 500 con Google Assistant e Alexa integrati che può essere acquistata ad un prezzo promozionale di 399,95 euro invece di 599,95 euro.

Tra gli sconti proposti in questo periodo di Black Friday troviamo anche la possibilità di acquistare le QuietComfort Earbuds con cancellazione del rumore a 169,95 euro invece di 249,95 euro oppure le Sport Earbuds al prezzo scontato di 159,95 euro invece di 199,95 euro.

Per un quadro completo su tutte le promozioni dello store BOSE per il Black Friday è possibile dare un’occhiata alla pagina ufficiale della promozione linkata qui di seguito. Tutte le offerte, come sottolineato in precedenza, saranno disponibili fino al prossimo 27 di dicembre.

>> Scopri qui tutte le offerte dello store di BOSE <<

