In occasione del periodo di Black Friday è possibile sfruttare una nuova serie di offerte Euronics con la possibilità di accedere a sconti fino al 50% sui prodotti disponibili sullo store online. Il “Black Friday Gran Finale” di Euronics, infatti, mette a disposizione una lunga serie di offerte, con la possibilità di acquistare tanti prodotti tech a prezzo ridotto. Le offerte, come da tradizione, si estendono a tutte le categorie dello store e le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Ecco tutti i dettagli:

Le offerte del Black Friday di Euronics: sconti fino al 50%

Anche Euronics partecipa al Black Friday e lo fa in grande stile con una lunga serie di prodotti proposti in sconto fino al 50%. C’è tempo fino al prossimo 28 di novembre per poter sfruttare le proposte di Euronics ed acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto. Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo a vedere alcune delle migliori offerte del momento:

Partiamo dai notebook. Ecco le migliori proposte di Euronics per questa categoria:

Da segnalare anche le offerte dedicate ad iPhone e iPad oltre che altri prodotti Apple come AirPods e Apple Watch. Tra i prodotti in sconto per il Black Friday di Euronics troviamo:

Segnaliamo anche una serie di ottime offerte sugli smartwatch:

Euronics non dimentica gli appassionati di videogiochi proponendo alcune ottime offerte:

Le offerte proposte sono solo una piccola selezione delle tante offerte Euronics per il Black Friday. Per un quadro completo in merito alle proposte dello store è possibile dare un’occhiata al link che trovate di seguito. Ricordiamo che c’è tempo fino al prossimo 28 di novembre per sfruttare le promozioni in corso ed acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto. Sulle offerte proposte da Euronics è possibile sfruttare il ritiro gratuito in negozio oltre al pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ecco, quindi, le migliori offerte disponibili:

