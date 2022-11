Anche ePRICE sceglie di giocare d’anticipo e, in attesa della giornata del Black Friday del prossimo 25 di novembre, lancia una serie di nuove offerte che, di fatto, rappresentano le proposte dello store per un vero e proprio “Black Friday in anticipo”. Queste offerte saranno disponibili fino al 27 di novembre garantendo la possibilità per gli utenti di accedere a tantissimi sconti su una lunga serie di prodotti tech. In sconto troviamo, naturalmente, tanti notebook, dalla fascia bassa ai top di gamma più costosi, ma anche iPhone, iPad e una lunga serie di smartwatch. Non mancano, inoltre, promozioni su TV, elettrodomestici e videogiochi. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova promozione di ePRICE:

ePRICE lancia le sue offerte per il Black Friday: ecco le migliori proposte

Le offerte del Black Friday di ePRICE garantiscono la possibilità di accedere a tantissimi sconti sui principali prodotti tech. Si tratta di una serie di promozioni di grande interesse che resteranno a disposizione degli utenti fino al prossimo 27 di novembre. Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo ad analizzare quelle che sono le offerte più interessanti proposte da ePRICE per il suo Black Friday.

Partiamo dai notebook:

Tra le offerte del Black Friday di ePRICE troviamo anche una serie di sconti per gli iPhone e gli iPad di Apple. Ecco le migliori proposte:

Da tenere d’occhio sono anche le tante offerte riservate al mondo dei wearable e, in particolare, a smartwatch e smartband. Ecco alcune delle migliori proposte di ePRICE:

I prodotti selezionati sono solo un piccolo esempio delle tante offerte proposte da ePRICE in occasione del Black Friday. Per un quadro completo su tutte le proposte attualmente disponibili sullo store è possibile fare riferimento direttamente al link che trovate a fine articolo. ePRICE propone sconti anche su TV, videogiochi, elettrodomestici e tanti altri prodotti tech.

C’è tempo fino al prossimo 27 di novembre per sfruttare le promozioni in corso. Da notare, inoltre, che scegliendo di acquistare uno dei prodotti tech in offerta su ePRICE sarà possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 o 4 rate. Per tutti i dettagli rimandiamo al link qui di seguito:

Oltre alle offerte di ePRICE, in questi giorni sono in corso un gran numero di offerte e promozioni. Per un quadro completo su tutte le principali offerte del momento potete dare un’occhiata alle nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

