Da poche ore la maggior parte degli store online, ma in alcuni casi anche quelli fisici, ha dato il via alla settimana del Black Friday, con una serie di sconti e promozioni che culminerà il 25 novembre, giorno in cui ricorre la giornata tradizionalmente dedicata al festival dello shopping.

Non sempre però le offerte sono di grande impatto e in alcuni casi è necessario rivolgersi a rivenditori che non sbandierano promozioni più o meno reali ma che applicano invece sconti inequivocabili. È il caso di Hekka che ha una serie di prodotti in promozione grazie ad alcuni codici sconto che li rendono particolarmente appetibile. Oggi vi segnaliamo un paio di smartphone, un monopattino e un drone, tutte ottime idee regalo per se stessi o per le persone care.

Ricordate che i prezzi sono comprensivi di IVA e spese di trasporto, oltre che degli eventuali dazi doganali per la merce spedita dalla Cina.

NAVEE N65

Partiamo con il monopattino elettrico NAVEE N65, un dispositivo sempre più utilizzato in città per muoversi agevolmente nel traffico, in maniera sostenibile e senza inquinare. È dotato di un motore da 500 watt che lo spinge senza problemi fino a 25 Km/h, limite imposto dalla legge, con la capacità di superare pendenze fino al 25%, molto utile quindi in ogni situazione, anche per uscire dal garage.

La batteria da 12,5 Ah permette di raggiungere, in condizioni ottimali, 65 Km di autonomia, un dato che ovviamente varia in funzione del percorso, della velocità mantenuta e del peso del guidatore. Va detto che il NAVEE N65 ha una portata di ben 120 Kg, risultando quindi ideale anche per i più robusti.

Oltre al freno frontale di tipo elettrico è presente un freno a disco posteriore, per garantire la massima sicurezza e ridurre al minimo gli spazi di frenata. Non mancano fari a LED anteriore e posteriore, così da essere sempre ben visibili in strada, di giorno come di sera. Il manubrio può essere ripiegato per semplificare il trasporto del monopattino sui mezzi pubblici o nel bagagliaio della propria auto.

Potete acquistare NAVEE N65 su Hekka al prezzo di 512,45 euro utilizzando il coupon HKN65, con spedizione dai magazzini europei.

FIMI X8SE

Cercate un nuovo drone per divertimento o per effettuare riprese professionali? FIMI X8 SE rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza, grazie a un prezzo abbordabile e a una scheda tecnica niente male. Si parte da un’autonomia di volo di circa 35 minuti, grazie alla batteria ricaricabile da 4.500 mAh, con un range di azione di circa 10 km. Grazie al sistema di trasmissione RokLink di terza generazione è possibile trasmettere flussi video e immagini a grande distanza.

A bordo del drone trova posto un sensore CMOS Sony da 1/2 pollice con pixel da 1,6 micron grazie alla tecnologia Quad Bayer, per ottenere immagini 4K ad alta risoluzione. Il drone è inoltre capace di tornare al punto di partenza da solo, una funzione molto utile in caso di maltempo quando la visibilità peggiora. Da segnalare la resistenza a pioggia e neve, così da poterlo utilizzare anche in situazioni meteorologiche particolari.

Potete acquistare il drone FIMI X8Se a partire da 413,88 euro utilizzando il coupon HKFMX8SE.

Ulefone Armor 17 Pro

Se invece vi serve uno smartphone in grado di resistere alle cadute, allo sporco, all’acqua e al fango, ideale sia per gli sport all’aperto che per i lavori di cantiere, ecco Ulefone Armor 17 Pro, un rugged phone decisamente completo. Si parte da uno schermo FullHD+ (2408 x 1080 pixel) a 120 Hz con una diagonale di 6,58 pollici e notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Helio G99 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 2 TB. Il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 16 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel e due sensori da 8 megapixel, uno con lente ultra grandangolare e uno per la visione notturna.

La batteria da 5.380 mAh, co ricarica rapida a 66 watt (e ricarica wireless a 15 watt) completa una scheda tecnica davvero niente male. Potete acquistare Ulefone Armor 17 Pro su Hekka a 236,92 euro con il codice HKPRO17.

POCO X4 GT

Chiudiamo con uno dei migliori smartphone della fascia media, POCO X4 GT, dotato di schermo FullHD+ (2460 x 1080 pixel) da 6,6 pollici con frequenza di refresh a 144 HZ, chipset MediaTek Dimensity 8100 con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale da 16 megapixel (inserita nello schermo con tecnologia punch hole) e tre sensori posteriori da 64 megapixel, grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Ottima la batteria da 5.080 mAh supportata da una ricarica rapida a 67 watt, per avere sempre il pieno di energia.

Potete farlo vostro a partire da 273,66 euro con il codice HKX4GT.

Vi ricordiamo inoltre che utilizzando il codice tuttotech10 potete ottenere uno sconto di 10 euro su un acquisto minimo di 26 euro, valido su tutto il sito, mentre con il codice HK5OFF potete risparmiare 5 euro senza limite di spesa minimo, su tutti i prodotti elettronici.

Informazione Pubblicitaria