Nella giornata di oggi, 18 novembre, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha attivato una nuova promozione sul proprio store online: il Temptation Black Friday porta in dote sconti dal -22% su migliaia di prodotti tecnologici delle categorie più disparate, come smartphone, smart TV, PC e wearable. Insomma, quale che sia il prodotto che state cercando, difficilmente rimarrete a bocca asciutta.

Vi ricordiamo che la giornata di oggi è particolarmente ricca di offerte online — tra le altre, ha preso il via la promozione di Amazon per il Black Friday 2022 —, pertanto vi conviene salvare tra i preferiti la nostra pagina Black Friday 2022 e visitare la nostra pagina sulle offerte tech per non perdervi le migliori che selezioniamo per voi. Detto questo, torniamo a Unieuro.

Offerte Temptation Black Friday Unieuro (solo 18 novembre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste, vediamo le informazioni essenziali sulla promozione. Il Temptation Black Friday di Unieuro è valido soltanto per oggi, venerdì 18 novembre 2022 e si compone di migliaia di offerte online su articoli a partire da 299 euro; sono previsti sconti a partire dal -22% e alcune condizioni: in primis, occorre scegliere la consegna a domicilio, dunque niente ordini con ritiro in negozio; secondariamente, sono esclusi i preordini, i prodotti in volantino, Dyson Personal Care linea Pervinca e Rosé, Dyson V15 e V12 e i prodotti Apple (iPhone, AirPods, iPad, e tutti i Mac) e le console da gioco.

Ecco le migliori offerte già divise in base alla categoria dei prodotti.

Smartphone

Wearable

Tablet e computer

TV

Forse ti sei perso: tutte le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.