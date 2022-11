È finalmente arrivato il momento del Black Friday, quel periodo dell’anno tanto atteso dagli appassionati di shopping, ma anche da chi aspetta questi giorni per effettuare acquisti importanti approfittando delle numerose promozioni che la maggior parte dei produttori ha preparato.

Chi stava aspettando questa occasione per acquistare un robot aspirapolvere non rimarrà certo deluso, visto che ECOVACS, uno dei produttori storici in questo mercato, offre la possibilità di acquistare ECOVACS DEEBOT X1 TURBO al prezzo più basso mai visto, grazie a uno sconto che raggiunge i 500 euro.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

ECOVACS DEEBOT X1TURBO è uno dei robot aspirapolvere più evoluti sul mercato, grazie alla combinazione di aspirazione e lavaggio che lo rende davvero molto appetibile. Il robot è dotato di un sistema di navigazione particolarmente evoluto, con tecnologia AIVI 3D che oltre al sistema laser di identificazione degli ambienti, integra un sistema di visione e rilevamento delle informazioni sulla profondità.

In questo modo è in grado di identificare fino a 18 tipologie di ostacoli “imprevisti” che possono essere rimasti sul pavimento come calzini, scarpe, fili, pattumiere, scope, ed evitarli per portare comunque a termine il proprio compito senza alcun problema. La mappatura avviene in maniera velocissima grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 SLAM, che può contare anche su una precisione quattro volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Se avete una casa su più livelli non ci sono assolutamente problemi, visto che DEEBOT X1 TURBO è in grado di mappare 3+1 piani, memorizzando 3 mappe 2D e 1 mappa 3D della vostra abitazione. In questo modo è possibile massimizzare l’efficienza, scegliendo l’ordine di pulizia delle stanze o selezionando quali stanze devono essere pulite.

Oltre ad aspirare polvere e sporco dal pavimento con una potenza di 5.000 Pa, ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è in grado di lavare il pavimento in maniera molto più efficiente dei robot che sono dotati di un normale panno in microfibra. Il sistema OZMO Turbo 2.0 è infatti dotato di due moci rotanti che vengono premuti sul pavimento, al fine di rimuovere senza difficoltà anche le macchie più ostinate, per una pulizia decisamente profonda.

La base di ricarica ospita anche due serbatoi, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca. Il primo serve per riempire il serbatoio del robot e per lavare in maniera regolare i panni, così da avere la massima igiene sul pavimento, il secondo aspira l’acqua utilizzata per lavare i moci è può essere svuotato ogni 2-3 giorni per evitare la formazione di cattivi odori.

Molto elevata l’autonomia, grazie alla batteria da ben 5.200 mAh: il robot è in grado di operare per oltre 4 ore, permettendo quindi di pulire a fondo anche appartamenti o abitazioni di grandi dimensioni, senza doversi fermare. In ogni caso il robot è capace di tornare alla base di ricarica e riprendere le operazioni da dove si era interrotto una volta che la batteria ha raggiunto il livello richiesto.

La presenza del sistema di navigazione visuale permette anche di avere una sorta di sentinella, visto che è possibile, tramite la companion app, vedere la propria abitazione anche quando si è fuori casa, e di utilizzarla per comunicare con gli inquilini attraverso un sistema audio a due vie. Al termine della pulizia, infine, viene attivato un sistema di asciugatura con aria fredda in modo da prevenire la formazione di muffe e batteri sui moci umidi, evitando anche cattivi odori.

Per gli appassionati di assistenti vocali infine è presente YIKO, che permette di controllare il lavoro dell’aspirapolvere con la propria voce, inviandolo a pulire determinate aree o stanze della casa. Per conoscere altri dettagli vi invitiamo a guardare la nostra recensione completa, visibile a questo indirizzo.

In occasione del Black Friday potete acquistare ECOVACS DEEBOT X1 TURBO su Amazon al prezzo di 799 euro, valido fino al 28 novembre, con uno sconto di ben 500 euro rispetto al prezzo di listino.

