Anche se il Black Friday è in programma la prossima settimana, MediaWorld ha già lanciato una serie di sconti davvero imperdibili sui prodotti tech e, in particolare, sui notebook come l’ottimo HP VICTUS 16 E0042NL. Si tratta di un notebook in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo davvero elevato sia per il gaming, grazie alla scheda dedicata NVIDIA RTX, che per la produttività quotidiana. L’offerta lanciata da MediaWorld sul notebook di HP consente di acquistare il dispositivo con uno sconto del 33% sul prezzo. Ecco i dettagli della promozione:

HP VICTUS 16 con NVIDIA RTX 3050 in super offerta da MediaWorld

L’offerta proposta da MediaWorld per HP VICTUS 16 è davvero interessante. Sullo store online di MediaWorld è possibile acquistare il notebook ad appena 799 euro con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino di 1.199 euro. Per gli utenti che scelgono di acquistare il notebook di HP da MediaWorld c’è la possibilità di puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal (circa 266 euro a rata) e di sfruttare il ritiro in negozio gratuito oltre che la consegna a casa. C’è anche la possibilità di acquisto con finanziamento a tasso zero.

A rendere particolarmente interessante l’offerta proposta da MediaWorld sono le specifiche tecniche del notebook HP VICTUS 16-E0042NL. La macchina, infatti, può contare su di un ampio display IPS da 16,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Nella scheda tecnica c’è spazio anche per il processore AMD Ryzen 5 5600H. Si tratta di una CPU Zen 3, realizzata con processo produttivo a 7 nm, con TDP configurabile fino a 54 W.

Il processore presenta 6 Core e 12 Thread ed è pensato per garantire, quando serve, prestazioni simili a quelle che si possono ottenere da una CPU desktop, tenendo sotto controllo le temperature e il consumo energetico. A supportare il processore troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD, una configurazione ottimale considerando l’uso e il prezzo del notebook.

A garantire una marcia in più, in termini di performance, al notebook di HP ci pensa la scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata, una vera rarità in questa fascia di prezzo. La presenza della GPU NVIDA consente di adattare il notebook anche al gaming, soprattutto per i titoli più leggeri pensati per il multiplayer più dinamico. La scheda video permette di utilizzare tutte le tecnologie RTX come il sistema di upscaling NVIDIA DLSS che consente di ottenere un numero di fps superiore.

Tra le specifiche del notebook di HP in offerta da MediaWorld troviamo anche il supporto al Wi-Fi 6 oltre che al Bluetooth 5.2. La dotazione di porte è davvero ricca con 3 porte USB 3.0 ed una porta USB-C oltre a una porta HDMI ed una porta Ethernet. Da notare, inoltre, la presenza di una tastiera full-size con retroilluminazione, tastierino numerico laterale e layout italiano. Il touchpad è decisamente superiore alla media per quanto riguarda l’estensione. Lato software, c’è Windows 11 Home pre-installato.

Per sfruttare l’offerta dedicata da MediaWorld all’ottimo HP VICTUS 16-E0042NL è possibile fare riferimento al link che trovate di seguito. La promozione anticipa il Black Friday permettendo di acquistare un notebook completissimo e adatto anche al gaming ad un prezzo davvero straordinario, con un risparmio significativo rispetto al prezzo medio proposto per questo tipo di macchine. Ecco il link per l’offerta:

