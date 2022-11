Dopo aver aperto le danze ieri pomeriggio con una serie di offerte sui propri dispositivi, Amazon continua su questa linea aggressiva proponendo in offerta per il Black Friday 2022 altri prodotti dei suoi. Stavolta tocca soprattutto a quelli della famiglia Blink ad andare in offerta, ma anche a un paio di eero; in alcuni casi si tocca perfino il 65% (rispetto al listino), tanto per dare un’idea dell’entità degli sconti, sia relativi ai kit che non. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo subito le nuove offerte più interessanti.

Il Black Friday di Amazon ritocca i prezzi dei dispositivi Blink ed eero

Nonostante manchino ancora due giorni al vero e proprio inizio delle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, previsto per venerdì 18, il colosso di Jeff Bezos continua a stuzzicare i clienti proponendo in offerta altri suoi prodotti per la smart home. Da sapere c’è soltanto che tutti i prodotti che seguono sono acquistabili in offerta già da oggi, 16 novembre, i cui prezzi resteranno tali fino a lunedì 28, Cyber Monday, giorno di chiusura di questo periodo di sconti. Eccoli tutti:

Ricordatevi che le offerte del Black Friday 2022 e del Cyber Monday 2022 stanno per arrivare anche per tutti gli altri produttori, su Amazon e non solo, perciò vi suggeriamo di aggiungere le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti. E non dimenticatevi nemmeno di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno vi segnaliamo in tempo reale le offerte più ghiotte della rete: ecco il link diretto.

Offerte per categoria

Forse ti sei perso: Non solo offerte: occhi aperti contro le truffe di Black Friday e Cyber Monday