Se eravate alla ricerca di una scusa buona per acquistare qualcosa che renda la vostra casa un po’ più smart, eccola servita da Amazon. A pochi giorni dal via al Black Friday 2022, per chi fosse interessato all’acquisto dei dispositivi smart home trova nella promozione “Kit Casa Intelligente” un’ottima occasione per portarsi a casa vari bundle scontati fino al 71% con in più un sacco di Echo e Fire TV scontate. Mettetevi comodi, che vi diciamo tutto.

Kit per la Casa Intelligente ma soprattutto Fire TV e Echo Dot in offerta su Amazon per il Black Friday 2022

Le offerte di Amazon in questione comprendono alcune dei bundle, altri prodotti singoli disponibili in offerta su Amazon scontati fino al del 71% a seconda dei casi. Eccoli tutti:

L’occasione è imperdibile, ma ricordatevi pure che le offerte del Black Friday 2022 e del Cyber Monday 2022 stanno per arrivare anche per tutti gli altri: aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti e, non dimenticatevi neppure di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno vi segnaliamo in tempo reale le offerte più interessanti della rete: ecco il link diretto.

Offerte per categoria

Forse ti sei perso: Non solo offerte: occhi aperti contro le truffe di Black Friday e Cyber Monday