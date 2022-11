Il Gruppo LEGO ha presentato oggi un nuovo straordinario set che entra di diritto nella famiglia LEGO Icons. Si tratta di Tour Eiffel LEGO, il set più alto di tutti i tempi, pronto a ricostruire nelle case degli appassionati uno dei monumenti più iconici di sempre. A oltre 130 anni dalla sua costruzione, simbolo dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Tour Eiffel è indubbiamente un monumento conosciuto e ammirato da tutti.

Il set LEGO più alto di tutti i tempi

Per ricostruire un edificio così grande sono stati necessari ben 10.001 pezzi, che contribuiranno a realizzare un set davvero imponente, visto che misura ben 149 centimetri. Gli ingegneri hanno utilizzato un numero così grande di mattoncini per riprodurre le travature in ferro battuto, la travatura, le tre piattaforme di osservazione poste a diverse altezze, l’ufficio posto all’ultimo piano e non ultima la bandiera francese che svetta in cima alla torre.

È possibile dividere il set in quattro sezioni, per semplificare il trasposto o lo spostamento in altre stanze, ma anche per facilitare l’accesso e aumentare le possibilità di gioco. Rok Žgalin Kobe, Designer del Gruppo LEGO, ha così commentato il lungo processo di realizzazione del set:

“Con questo set, abbiamo voluto dare vita allo spirito ingegneristico di LEGO attraverso la riproduzione di uno dei più incredibili capolavori architettonici della storia. Nel farlo, abbiamo seguito il più possibile, passo dopo passo, i principi strutturali del monumento originale per rimanere fedeli a quello che è il sistema di costruzione LEGO. Costruendo il set, sarà possibile scoprire le incredibili tecniche che hanno dato vita alle caratteristiche architettoniche della Torre Eiffel…in versione mattoncino! Una volta completato il monumento, sarà possibile rivivere la sensazione mozzafiato di essere in cima alla Torre, mentre si contempla dall’alto la ricchissima storia della città di Parigi. Il set Tour Eiffel LEGO® è perfetto per gli amanti dei viaggi e dell’architettura!”

Per mettere le mani sul nuovo set Tour Eiffel LEGO dovrete attendere ancora una settimana. Sarà infatti disponibile su LEGO.com e nei LEGO store a partire dal 25 novembre, giorno del Black Friday, al prezzo di 629,99 euro.

Il set, come detto in apertura, è composto da 10.001 mattoncini, misura 149 centimetri di altezza, 57 di larghezza e 57 di profondità, con tantissimi dettagli che lo rendono unico. Vi ricordiamo inoltre che dal 25 al 28 novembre, in occasione del weekend del Black Friday, acquistando il set Tour Eiffel LEGO riceverete in omaggio il set Appartamento di Eiffel che ricostruisce, in scala minifigure, l’appartamento sito in cima alla torre.