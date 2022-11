Siete stufi di pulire casa con il classico aspirapolvere? Soffrite di allergie e la polvere in casa è un problema? Con le offerte che vi segnaliamo oggi, proposte dallo store online HEKKA, potrete portarvi a casa alcuni validi aiutanti per risolvere questi problemi. E se invece cercate un drone di qualità, magari da regalare o regalarvi per Natale, c’è un’ottima occasione anche per questo genere di prodotti.

Proscenic M8

Il compagno migliore per iniziare a tenere pulita la casa, senza dover avere un budget particolarmente impegnativo è indubbiamente Proscenic M8, un robot aspirapolvere che a un prezzo molto interessante abbina una scheda tecnica di qualità. Nonostante abbia un prezzo molto vicino ai 200 euro, il robot targato Proscenic è dotato di un sistema di navigazione laser che lo rende particolarmente intelligente ed efficiente. È inoltre dotato di un serbatoio per l’acqua e di un panno in microfibra così da migliorare la pulizia.

È in offerta su Hekka a 215 euro con il codice HKM8, con spese di spedizione dai magazzini europei incluse nel prezzo.

Proscenic M8 Pro

Proscenic M8 Pro riprende di fatto le funzioni del fratello minore, aggiungendo però una base di svuotamento automatica. In questo modo al termine di ogni pulizia è possibile aspirare tutto lo sporco raccolto e convogliarlo in un apposito sacchetto per la polvere, da svuotare una volta al mese, riducendo così l’intervento dell’utente.

Ritroviamo il sistema di lavaggio del pavimento, un sistema di navigazione laser, batteria da 5.200 mAh con autonomia superiore alle 4 ore, mappatura intelligente e completa della casa con la possibilità di decidere quali stanze pulire e in quale ordine farlo.

Potete acquistarlo su Hekka a 318,99 euro con il coupon HKM8PRO. nella cifra sono incluse le spese di spedizione dai magazzini europei.

Proscenic A8SE

Chi soffre di allergie, dovute a polvere, pollini o altri agenti inquinanti, potrà trarre grande giovamento da un dispositivo come Proscenic A8SE, un purificatore d’aria che può essere controllato tramite lo smartphone o altri accessori, integrandosi quindi nella smart home.

È dotato di filtri in grado di bloccare il 99,97% di polveri e pollini per garantire una qualità dell’aria indubbiamente migliore. Riesce a lavorare circa 200 metri cubi di aria all’ora, risultando quindi adatto per stanze di medie dimensioni, attorno ai 25-30 metri quadri. In modalità silenziosa ha una rumorosità di appena 28 decibel, ottimo quindi anche per le camere da letto. È dotato di comandi vocali grazie all’integrazione con Alexa e Google Home.

Proscenic A8SE è in offerta su Hekka a 43,99 euro con il codice techhekka10. Sono incluse le spese di spedizione dall’Europa.

FIMI X8SE

Di tutt’altro genere invece l’ultimo prodotto della rassegna odierna, dedicato a chi ama stare all’aria aperta. Si tratta del drone FIMI X8SE 2022, dotato di telecamera 4K per effettuare riprese di altissima qualità. La telecamera è montata su uno stabilizzatore a tre assi per garantire immagini spettacolari anche nelle azioni più frenetiche.

La batteria da 4.500 mAh garantisce un’autonomia di 35 minuti mentre il raggio di azione è di ben 10 chilometri, per una libertà di azione davvero ampia. nessun problema anche in caso di pioggia o neve, vista la resistenza all’acqua e la capacità del drone di tornare a casa in completa autonomia. Per maggiori dettagli consultate la pagina di Hekka, dove potete acquistare FIMI X8SE 2022 a partire da 499 euro con il codice HKFIMI.

Informazione Pubblicitaria