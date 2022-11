Tra le offerte del Singles’ Day c’è spazio anche per Logitech e per l”ottimo mouse MX Master 3S. Si tratta di un mouse wireless di fascia alta, in grado di offrire prestazioni di livello assoluto sia per chi lavora tante ore al PC che per chi è alla ricerca di un ottimo mouse da gaming. Con le offerte di Amazon e MediaWorld, infatti, il Logitech MX Master 3S è disponibile al prezzo scontatissimo. Ecco i dettagli:

Il Logitech MX Master 3S è in offerta con uno sconto del 44%: costa solo 75 euro

In un consueto botta e risposta, MediaWorld e Amazon propongono in sconto allo stesso prezzo l’ottimo mouse Logitech MX Master 3S (che abbiamo recensito qui). Si tratta di un’offerta decisamente interessante. Il mouse, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 75 euro invece che 134,99 euro con uno sconto del 44% rispetto al listino. L’offerta è riservata alla versione con scocca nera del mouse.

Il MX Master 3S di Logitech può contare su di un sensore a 8000 DPI e sul sistema Quiet Clicks che riduce del 90% il rumore del click del mouse senza alcuna perdita di feedback per l’utente. Da segnalare anche il sistema MagSpeed che rende più veloce e preciso lo scorrimento. Il mouse di Logitech è, inoltre, completamente personalizzabile grazie al software Logi Options+.

Il mouse presenta vari tasti personalizzabili e supporta la ricarica rapida via USB-C. Con un minuto di carica si ottengono 3 ore di utilizzo mentre con una carica completa è possibile portare l’autonomia fino a ben 70 giorni. MX Master 3S è, inoltre, associabile a tre dispositivi e supporta i sistemi Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS e Android.

Ecco i link per sfruttare le offerte che, molto probabilmente, dureranno ancora per poco: