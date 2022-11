Apple ha imposto limiti di tempo alla condivisione di file wireless tramite AirDrop per gli iPhone in Cina dopo che la funzionalità è stata utilizzata dai manifestanti per condividere immagini di protesta nei confronti del governo cinese.

AirDrop consente lo scambio di contenuti in modalità wireless tra i dispositivi Apple nelle vicinanze e secondo quanto riferito da Bloomberg, l’opzione per condividere con chiunque è stata limitata a soli 10 minuti, trascorsi i quali la funzionalità diventerà disponibile solo per i propri contatti, in modo da contenere la distribuzione di contenuti in massa.

Secondo quanto riferito la restrizione di AirDrop è stata inclusa nella versione pubblica di iOS 16.1.1 rilasciata ieri, tuttavia la modifica non è stata riportata nelle note di rilascio, inoltre sembra limitata agli iPhone acquistati in Cina.

Nel proprio reportage Bloomberg fa notare che AirDrop è stato spesso utilizzato per aggirare la rigida censura online cinese, oltre che per veicolare contenuti nefasti come false minacce terroristiche, inoltre Apple è stata precedentemente criticata per aver implementato modifiche volte a placare la dittatura cinese.

Apple non ha ancora parlato dei motivi per cui le restrizioni riguardanti AirDrop sono state introdotte solo in Cina, ma ha confermato a Bloomberg che la nuova impostazione sarà resa disponibile agli utenti globali “nel prossimo anno” come un modo per limitare la diffusione di massa di file indesiderati.

