TIMVISION, piattaforma di streaming di TIM, si prepara a registrare un atteso rinnovamento. L’azienda, infatti, ha annunciato un vero e proprio restyling del servizio che integrerà anche nuove funzionalità con l’obiettivo di “offrire una migliore esperienza di visione” per gli utenti.

In arrivo c’è una nuova interfaccia per TIMVISION. L’aggiornamento partirà dalla metà di novembre e arriverà in modo progressivo su tutti i dispositivi supportati, introducendo varie novità per il servizio. Vediamo tutte le informazioni in merito alle novità in arrivo per TIMVISION anticipate da TIM.

TIMVISION si rinnova: ecco le novità in arrivo

La nuova interfaccia di TIMVISION arriverà a partire dalla prossima settimana su tutti i dispositivi supportati. Non si tratterà, però, di un semplice restyling grafico. L’aggiornamento, infatti, sarà l’occasione giusta per rinnovare TIMVISION anche per quanto riguarda le funzionalità. Le principali novità per la piattaforma sono appena state svelate da TIM.

Con la nuova interfaccia, infatti, TIMVISION potrà contare sui Profili. Gli utenti potranno creare fino a 10 profili diversi per consentire a tutta la famiglia di accedere alla piattaforma e visualizzare contenuti consigliati personalizzati in base ai propri gusti. Tra i Profili ci saranno anche i “profili KIDS” che i genitori potranno creare per i propri figli, ottimizzando l’esperienza di visione e limitando l’accesso a determinati contenuti.

TIMVISION si rinnoverà proponendo anche più personalizzazione. È pronta a debuttare una nuova sezione I Miei Contenuti che permetterà agli utenti di accedere alle playlist di visione, ai contenuti visti di recente ed anche ai contenuti acquistati o noleggiati. In questa sezione saranno raccolti anche i contenuti a cui l’utente ha assegnato un “Mi Piace” in fase di visione.

Sempre in questa sezione, l’utente potrà accedere ad una selezione di contenuti consigliati. Tale selezione, strettamente collegata al Profilo utilizzato, permetterà di scoprire nuovi contenuti da guardare subito tramite TIMVISION. Da segnalare anche la Guida TV dei 7 giorni successivi che sarà disponibile sulle app TIMVISION per PC, smartphone e tablet.

Ci sarà la funzionalità ZAP che permetterà di passare da un canale ad un altro e la funzionalità Picture in Picture che permette di continuare a seguire un determinato canale continuando a fare altro su PC, smartphone o tablet. Il canale sarà visualizzato in una piccola finestra lasciando il resto del display libero. È prevista anche la possibilità di visione in contemporanea di più canali.

I dispositivi compatibili

La nuova versione di TIMVISION arriverà su di una lunga serie di dispositivi compatibili. Tra questi troviamo:

il Decoder TIMVISION Box

gli Smart TV Samsung (modelli TIZEN 2019 e successivi); Smart TV LG (con sistema operativo WEBOS 5 e successivi); Android e Smart TV Android versione 7.0 e successive; Smart TV Hisense anno 2021 e successivi.

i dispositivi iOS 14 o Android 7.0 o versioni successive

i PC Windows e macOS tramite browser compatibile (Firefox, Chrome, Edge e Safari)

i dispositivi Fire TV Stick

i dispositivi Apple TV con tvOS 14.0 e versioni successive

Le offerte per accedere a TIMVISION

TIMVISION può essere attivato come servizio di streaming a sé stante. Le offerte principali, però, riguardano i bundle proposti da TIM che unisce in un’unica proposta vari servizi di streaming. Le promozioni in corso sono le seguenti:

TIMVISION Intrattenimento con TIMVISION, Netflix (Piano Standard) e Disney+ a 9,99 euro per i primi due mesi e poi 19,99 euro al mese

con TIMVISION, Netflix (Piano Standard) e Disney+ a 9,99 euro per i primi due mesi e poi 19,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION, DAZN, Infinity a 29,99 euro al mese

con TIMVISION, DAZN, Infinity a 29,99 euro al mese TIMVISION Gold con tutti i contenuti di Intrattenimento e Calcio e Sport a 45,99 euro al mese

Su tutte le offerte, inoltre, ci sono 6 mesi di Amazon Prime gratis per i clienti TIM di rete fissa. Per scoprire e attivare le offerte è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

>> Scopri le offerte TIMVISION <<