Per celebrare il 16° anniversario della serie di videogiochi Gears of War, Netflix ha annunciato che svilupperà un film live-action del franchise e una serie animata per adulti.

La piattaforma di streaming ha inoltre rilasciato un’esperienza interattiva chiamata Triviaverse che propone domande a raffica alle quali si deve rispondere entro un limite di tempo.

Il film e la serie animata di Gears of War sono in arrivo su Netflix

In un post sul blog Netflix ha annunciato una partnership con The Coalition per adattare l’universo di Gears of War alla piattaforma di streaming. Netflix prima adatterà la saga di videogiochi in un film d’azione dal vivo e successivamente creerà una serie animata per adulti.

La saga di Gears of War ha venduto oltre 40 milioni di copie da quando debuttò nel 2006 ed è ambientata in un mondo sull’orlo del collasso a causa della minaccia aliena.

Si vocifera che Dave Bautista interpreterà il ruolo di Marcus Fenix ​​nel film, infatti l’attore ha precedentemente affermato che interpretare questo ruolo sarebbe un sogno.

I dettagli relativi al casting, alla storia e alla data di uscita del film live-action e della serie animata di Gears of War verranno rivelati nei prossimi mesi.

Con Triviaverse Netflix metterà alla prova le vostre conoscenze

Triviaverse propone una serie di domande alle quali bisogna rispondere entro un tempo prestabilito. È possibile giocare da soli affrontando tre round a difficoltà crescente, tuttavia il divertimento è maggiore giocando con un amico in un incontro a turni di due round ciascuno, dove vince chi ha inserito il maggior numero di risposte corrette entro il tempo limite.

Netflix afferma che il gioco propone quesiti di qualsiasi tipologia che vanno dalla scienza alla storia e alla cultura pop e più alto sarà il punteggio ottenuto e più badge si sbloccheranno, fino a poter ottenere il titolo definitivo di Triviaverse God.

Netflix offre già il gioco a quiz interattivo Trivia Quest dall’inizio di quest’anno, ma Triviaverse adotta un formato più semplice e sembra più fruibile come diversivo tra un’attività e un’altra, oppure tra un gioco e un altro.

È infatti noto da parecchio tempo che Netflix intende puntare molto sui videogiochi e in quest’ottica tra le varie strategie ha recentemente annunciato un nuovo acquisto.

Triviaverse è disponibile da oggi anche in italiano ed è accessibile da tutti i dispositivi che supportano le esperienze interattive di Netflix, inclusi smart TV, dispositivi per lo streaming, console, browser e dispositivi mobili.

