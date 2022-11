Sono trascorse un paio di settimane da quando vi avevamo raccontato di come il team di Instagram stesse lavorando all’introduzione di nuovi strumenti per consentire ai creator di contenuti e agli account business di programmare la pubblicazione di post e Reel e finalmente ci siamo: l’annuncio tanto atteso è arrivato proprio nelle scorse ore attraverso la pagina ufficiale creators (Instagram’s @Creators). Accanto a questa importante novità, inoltre, è stata svelata l’introduzione degli Achievements, dei riconoscimenti del lavoro svolto dai creator che sono chiaramente pensati per incentivarne la collaborazione.

Instagram: in roll out gli strumenti per programmare post e Reel

Il team di sviluppo di Instagram, popolare social network del gruppo Meta, dice di aver prestato orecchio alle richieste della community, che per un bel po’ di tempo ha dovuto appoggiarsi a soluzioni di terze parti al fine di colmare una lacuna importante della piattaforma. Del resto, chiunque si serva di Instagram nel contesto della propria attività lavorativa sa bene quanto possa risultare frustrante il non poter pianificare i contenuti da pubblicare direttamente dall’applicazione del servizio.

Ebbene, d’ora in avanti — rectius a partire da quando il roll out avrà concretamente raggiunto tutti gli account — i creator e gli account business non avranno più bisogno di soluzioni terze, ma potranno programmare le pubblicazioni direttamente dall’app di Instagram. Nello specifico, la possibilità di pianificazione tocca i post contenenti singole immagini, le gallerie, ma anche i Reel. Il team di sviluppo ha individuato in 75 giorni di anticipo il limite massimo per programmare la pubblicazione dei contenuti desiderati.

Come detto, questa funzione è riservata agli account professionali, mentre non è disponibile in quelli personali. Il meccanismo di funzionamento è semplice e può essere sintetizzato come segue:

Una volta creato il post desiderato e non ancora condiviso, è possibile accedere ai nuovi strumenti eseguendo un tap sulla voce “ Impostazioni avanzate ”.

”. In questo menu compare (una volta disponibile) il nuovo toggle “ Schedule this post ” (“Pianifica questo post”), che permette di selezionare la data e l’ora desiderata per la pubblicazione del post.

” (“Pianifica questo post”), che permette di selezionare la data e l’ora desiderata per la pubblicazione del post. Una volta impostato tutto secondo le proprie preferenze, è sufficiente tornare al post e selezionare “Schedule” (“Pianifica”).

Nuovi Achievements per celebrare i creator

La seconda novità annunciata dal team di Instagram è in test a livello globale e risponde al nome di Achievements. In sede di annuncio, si è parlato apertamente di una novità finalizzata a celebrare lo sforzo profuso dai creator nella creazione di Reel e ad aiutarli a migliorare ancora.

Man mano che procederanno alla creazione di nuovi Reel, i creator sbloccheranno dei nuovi traguardi (Achievements) e gli esempi portati vanno dalla collaborazione con un altro creator tramite i vari strumenti (Add Yours sticker, Collabs e Remix) all’interazione con la propria community mediante sondaggi, quiz e quant’altro, fino all’utilizzo di suoni ed effetti di tendenza. Altri Achievements premieranno l’impegno (ad esempio coloro che creeranno più Reel a settimana). Ogni traguardo raggiunto verrà opportunamente notificato. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al post di annuncio di queste novità.

Come aggiornare Instagram e provare le novità in anteprima

La versione più recente dell’app di Instagram per Android, che permette di sfruttare tutte le funzioni già disponibili per tutti, è scaricabile comodamente dal Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate interessati a provare le novità in anteprima, potete ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o anche tramite questo link. Qualora il programma beta fosse al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

